Avec le salon de l'agriculture, c'est devenu l'un des passages obligés pour les candidats à l'élection présidentielle. Le salon du Made in France, MIF Expo, qui s'est tenu à Paris du 12 au 15 novembre, a vu passer parmi de nombreuses personnalités politiques, une dizaine de candidats à la présidentielle. Les deux en tête des sondages, Marine Le Pen (RN, Rassemblement National) et Jean-Luc Mélanchon (LFI,La France insoumise) étaient là. Parmi les candidats qui obtiennent plus de 5% d'intentions de votes, seul Édouard Philippe était absent. Et le tout dernier candidat à s'être déclaré, Teddy Riner, a choisi ce salon pour sa deuxième sortie.

«Tout au début, les politiques, je n'y avais pas pensé. Mes motivations étaient économiques. À force de voir des reportages sur la désindustrialisation, j'ai voulu faire quelque chose d'utile», explique Fabienne Delahaye, fondatrice du Salon du MIF en 2012. Cette année-là, le salon comptait 78 exposants (contre 1000 actuellement) et deux personnalités politiques : Arnaud Montebourg, alors ministre du Redressement productif et chantre du Made in France, qui l'a inauguré, et Marine Le Pen. Pour Fabienne Delahaye, l'affluence des candidats cette année constitue une «bonne nouvelle». «Au fil des années, de plus en plus de personnalités politiques de tous bords sont venues. Mais au début, cela n'intéressait pas grand monde. Le Made in France apparaissait au mieux comme ringard, passéiste, au pire comme nationaliste. Aujourd'hui, personne n'oserait plus dire que le MIF est le fait de doux rêveurs qui n'ont rien compris à la mondialisation heureuse», explique-t-elle. Au contraire, les thèmes du Made in France sont devenus porteurs : industrie, écologie, souveraineté...

«Chaque candidat peut se retrouver dans notre produit»

Avec leur cortège de journalistes équipés de caméras et micros et leurs gardes du corps, les passages des candidats dans les allées du salon ont «excédé» des exposants désireux de rentabiliser l'investissement du stand, a relevé l’hebdomadaire Marianne, sur son site Internet. Mais d'autres exposants aux objectifs moins chiffrés étaient plutôt satisfaits. C'est le cas de Thomas Arnaudo et Aymeric Grange, co-fondateurs de 900.Care (produits d'hygiène beauté sans eau). Le vendredi midi, leur stand -rose- a déjà reçu la visite de Serge Papin, ministre des PME, Agnès Pannier-Runacher, ex-ministre de l'Écologie, Natacha Polony, candidate à l'élection présidentielle, et Nicolas Dupont-Aignan, également candidat. «Nous sommes à la croisée du MIF, de l'écologie et du pouvoir d'achat. Chaque candidat peut se retrouver dans notre produit», analyse Thomas Arnaudo. «Nous échangeons avec tout le monde. Nous avons nos convictions personnelles, mais nous sommes aussi pour le partage des idées, en particulier dans cette période où les gens ont déjà tellement de mal à se parler. D'autant qu'il y a des sujets sur lesquels tout le monde peut s'accorder, comme l'importance de l'écologie ou le Made in France», complète Aymeric Grange.

Sur le fil LinkedIn de Karine Renouil-Tiberghien, co-dirigeante des Manufactures de Layette et Tricots, un post rapporte son échange avec Raphaël Glucksmann, candidat, sur le salon. Avec un commentaire et un espoir : «Peut-être sera-t-il LE candidat de la réindustrialisation». Lui ou un autre, c'est en tout cas ce que recherche le secteur du MIF.