La patronne des Écologistes, Marine Tondelier, se dit "prête à rediscuter avec tout le monde à gauche" et propose à ses homologues des "rencontres bilatérales", dans un entretien à La Tribune dimanche, où elle maintient à ce stade sa candidature à l'élection présidentielle.

À huit mois du scrutin, et après l'échec de sa primaire unitaire avec les socialistes, la cheffe des Verts espère encore "conjurer (la) chronique d'une défaite annoncée" pour la gauche.

"Nous sommes prêts à rediscuter avec tout le monde à gauche, sans exclusive", affirme Mme Tondelier, qui tend donc la main aussi bien au PS qu'au Parti communiste et à LFI. "Nous leur faisons à chacun une proposition de rencontre bilatérale dans le but de discuter projet, stratégie et dégager avec ceux qui le souhaitent un chemin de victoire", ajoute-t-elle.

Un courrier, dont l'AFP a obtenu une copie, a été adressé à tous les partis de gauche, de LFI à Place publique, ainsi qu'à des mouvements régionalistes.

Une initiative lancée à quelques jours des universités d'été de son parti, mais aussi des Insoumis et du PCF - celle du Parti socialiste se tiendra fin août.

Cet "espace politique commun" devra toutefois reposer "sur des bases solides", prévient la secrétaire nationale des Écologistes. Parmi ses conditions : "la transition et la planification écologique, la sortie des énergies fossiles, la mise en place d'un État providence climatique, la fin de la course à la croissance", ou encore "la construction d'une Europe fédérale qui ne transige jamais avec ses valeurs d'accueil, de solidarité et de démocratie".

Le fond d'abord, mais "évidemment les législatives devront être évoquées", en prévision de la dissolution qui devrait suivre la présidentielle. "Nous devons, ensemble, nous projeter dans l'exercice du pouvoir", argumente-t-elle, tout en mettant en garde contre le risque d'une division qui "conduira vraisemblablement à une élimination (de la gauche) dès le premier tour dans de nombreuses circonscriptions".

En attendant la réponse de ses "partenaires", Mme Tondelier continue de s'afficher comme candidate à l’Élysée. "La question est plutôt de savoir pourquoi je cesserais de l'être", dit-elle, tout en assurant que "(son) bulletin de vote ne sera jamais celui qui fera gagner le Rassemblement national".

"Les Écologistes sont prêts à travailler, à discuter et à construire un projet partagé. Nous sommes prêts à engager des discussions avec votre organisation. L'êtes-vous également ?", lancent les Ecologistes dans leur courrier cosigné par Marine Tondelier et les chefs de groupes parlementaires de son parti.

Ils placent leur démarche dans la continuation de l'"été dantesque" que subissent les Français, avec la combinaison de canicules, d'incendies et d'une grave sécheresse. Ils mentionnent également le "retour des impérialismes", les ingérences électorales, les algorithmes des réseaux sociaux, ou l’instrumentalisation des données personnelles.

"Nous ne cherchons pas à imposer nos termes. Nous cherchons à construire quelque chose qui soit à la hauteur de ce que les citoyens attendent et que la situation exige", disent-ils.

Le paysage de la gauche reste très morcelé à 8 mois de la présidentielle des 18 avril et 2 mai. Après l'échec de la primaire unitaire, le PS a opté pour une primaire plus restreinte qui devrait également inclure Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann, probable candidat.

Jean-Luc Mélenchon, candidat LFI, s'est lancé au printemps et il est aujourd'hui, selon les sondages, le candidat de gauche le mieux placé pour espérer entrer au second tour. Parallèlement, le communiste Fabien Roussel prépare sa candidature, tandis que l'ex-Insoumis François Ruffin, déjà lancé, poursuit une campagne de proximité.