Accusé d'avoir participé à la diffusion d'une information inexacte sur la drogue détenue par l'eurodéputée Rima Hassan en avril, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a assuré jeudi n'avoir "organisé aucune fuite" dans la presse.

Ce jour-là, "je suis interrogé en off par des journalistes qui ont toutes les informations" sur la garde à vue en cours de Rima Hassan, a affirmé M. Nuñez, interrogé par des députées de La France Insoumise, qui demandent sa démission, lors d'une commission spéciale sur la loi intégrale sur les violences sexuelles.

"Ca n'est pas normal que des journalistes aient ce niveau d'information", a-t-il poursuivi.

"Je n'ai organisé aucune fuite. Je suis dans un déplacement, les médias ont tout, toutes les informations, je ne sais pas comment ils les ont eues", s'est défendu le ministre de l'Intérieur, avant la diffusion jeudi soir sur France 2 d'un sujet de Complément d'enquête consacré à l'eurodéputée insoumise.

"Et dans cette conversation, j'incite à la prudence", a-t-il assuré.

"Contrairement à ce que vous laissez entendre, on n'a absolument pas organisé ces fuites", a-t-il encore insisté.

Le 2 avril, l'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan est convoquée et placée en garde à vue pour apologie de terrorisme pour l'un de ses posts sur X.

Plusieurs médias, dont l'AFP, font état de la découverte par les policiers d'une petite quantité de drogue de synthèse dans le sac de l'eurodéputée LFI.

Mais l'enquête sur une éventuelle détention de stupéfiants a été classée sans suite par le parquet de Paris après analyse des deux contenants retrouvés.

Selon Complément d'enquête, le ministre de l'Intérieur "en personne a en partie contribué à la diffusion de cette fausse information".

Le 2 avril, de retour d'un déplacement à Bordeaux avec le Premier ministre Sébastien Lecornu, Laurent Nuñez, interrogé dans le train sur la présence de drogue dans le sac de l'eurodéputée, a dit, selon l'un des journalistes interrogés par l'émission et cités mercredi dans un article de franceinfo : "Il se peut que ce soit exact", évoquant "un truc de synthèse" pour le premier produit et "un dérivé de la cocaïne" pour le second, ajoutant "qu'il ne s'y connaît pas trop".

D'après un autre journaliste cité par franceinfo, le ministre a donné "le point de vue de Rima Hassan, qui, lors de sa garde à vue, explique qu'elle a acheté ces substances en Belgique et qu'elle pensait que c'était autorisé".

"De tels faits, s'ils venaient à être confirmés, revêtiraient une exceptionnelle gravité et caractériseraient une atteinte supplémentaire au secret de l'enquête ainsi qu'à la présomption d'innocence", a réagi mercredi soir l'avocat de Rima Hassan, Me Vincent Brengarth, qui a demandé l'ouverture d'une information judiciaire.

Depuis la révélation de cette information mercredi, les élus et cadres de La France Insoumise réclament à l'unisson la démission de Laurent Nuñez.