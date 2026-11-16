Une peine à la hauteur de la "gravité" des faits reprochés: le parquet de Nanterre a requis lundi deux ans de prison, dont un ferme aménageable, contre l'ancien consultant sportif de Canal+ Pierre Ménès, jugé pour agressions sexuelles sur trois femmes et harcèlement moral sur l'une d'entre elles.

"Ces comportements sont prévus et réprimés par la loi. Pierre Ménès doit en répondre en tant que tel", a estimé la procureure, qui a aussi réclamé 20.000 euros d'amende.

La décision est attendue le 11 janvier.

Cheveux courts et lunettes rondes, M. Ménès, 63 ans, s'est présenté à l'audience accompagné de son épouse, vêtu d'un long manteau gris foncé et marchant à l'aide d'une canne. Il est resté assis durant l'audience pour raisons de santé.

Interrogé sur les faits qui lui sont reprochés et sur d'autres, prescrits, M. Ménès en a minimisé certains et contesté plusieurs.

"C'était une autre époque", a-t-il répondu à la présidente du tribunal correctionnel, reconnaissant un "langage très fleuri", des propos "pas très élégants" et une "ambiance potache", mais niant toute violence sexuelle.

L'origine de l'affaire remonte à la diffusion, au printemps 2021 sur Canal+, du documentaire "Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste", coréalisé par Marie Portolano, pour dénoncer le sexisme dans le journalisme sportif.

Dans des séquences coupées au montage mais révélées par le média Les Jours et diffusées par le tribunal, la journaliste accusait Pierre Ménès de lui avoir soulevé la jupe, dévoilant ses fesses, lors du tournage en public de l'émission dominicale Canal Football Club, en août 2016.

Quelques mois après la diffusion du documentaire, le chroniqueur avait été licencié par Canal+. À l'audience, il a rappelé avoir alors perçu "une forte somme" de la part de la chaîne.

Marie Portolano n'a pas porté plainte et n'était pas présente au procès.

Début 2022, le parquet de Nanterre avait toutefois ouvert une enquête après un signalement de l'inspection du travail des Hauts-de-Seine, département où se trouve le siège de Canal+, qui estimait dans son rapport que Pierre Ménès bénéficiait à l'époque d'un "syndrome d'impunité".

À l'issue de l'enquête, il a été cité à comparaître pour l'agression sexuelle présumée de Marie Portolano dont il a répété à l'audience n'avoir aucun souvenir.

"Elle a bousillé ma vie", a-t-il déploré, reprochant à la journaliste son manque de compassion au début de sa grave maladie.

M. Ménès était aussi jugé pour avoir embrassé de force la journaliste Francesca Antoniotti en mai 2016, une séquence filmée en direct. Mme Antoniotti était absente lundi.

Colère et peine

Une troisième femme, ancienne habilleuse sur Canal+, l'accuse de l'avoir embrassée de force dans sa loge, de lui avoir touché la poitrine, d'avoir mimé des crachats sur sa poitrine ou encore de lui avoir léché la joue.

Elle lui reproche aussi des propos humiliants et insultants entre 2016 et 2020.

Seule victime présente, cette plaignante a longuement décrit les rapports de pouvoir au sein de l'émission, la "toute-puissance" de Pierre Ménès et la précarité contractuelle l'ayant empêchée de dénoncer les faits au moment où ils se sont produits.

"En tant qu'intermittents du spectacle, on ne bronche pas. C'est déplaisant, mais c'est comme ça", a-t-elle expliqué, soulignant que l'ex-consultant ne se serait pas permis un tel comportement avec "Mme Bolloré ou Mme Zidane".

Visiblement émue, elle a exprimé sa "colère" et sa "peine", "envers Pierre, envers la production et envers (elle)-même".

Plusieurs témoins ont été entendus, dont le présentateur du Canal Football Club, Hervé Mathoux, qui a confirmé que Marie Portolano s'était plainte dès la sortie du plateau d'avoir eu la jupe soulevée par M. Ménès, sans toutefois avoir vu la scène.

Me Christophe Bigot, conseil de Marie Portolano, a dans sa plaidoirie souligné "l'asymétrie" qui a permis à Pierre Ménès de sévir.

"On a là le déroulé presque chimiquement pur de la façon dont des jeunes femmes peuvent accepter durant des années des comportements que tout le monde considère aujourd'hui comme absolument inacceptables", a asséné l'avocat.

Me Mourad Battikh, qui défend Pierre Ménès, a, lui, plaidé la relaxe, dénonçant une audience "hors norme" en raison de la personnalité du prévenu.

Le 4 novembre, Marie Portolano a été relaxée par le tribunal de Paris dans une procédure en diffamation engagée par Pierre Ménès.

M. Ménès a été condamné en 2023 à Paris à deux mois de prison avec sursis pour l'agression sexuelle d'une vendeuse dans une boutique des Champs-Élysées.