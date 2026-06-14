La pouliche irlandaise de trois ans Diamond Necklace, grandissime favorite, montée par l'Anglais Ryan Lee Moore a remporté avec autorité dimanche à Chantilly (Oise) le Prix de Diane, la course la plus glamour de l'année hippique, devenant la nouvelle Championne d'Europe sur 2.100 mètres.

Le Joyau de l'écurie d'Aidan O'Brien reste invaincue en 5 sorties et réalise un rare triplé : Prix Marcel Boussac - Poule d'Essai des Pouliches - Prix de Diane, à l'instar de la légendaire Allez France, la première à avoir réalisé cet exploit (1972-1973).

Diamond Necklace a galopé en 5e position attentiste. Ryan Lee Moore lui a demandé d'accélérer en pleine piste à 350 mètres du but. Elle a repoussé l'attaque finale dans les 50 derniers mètres de Pink Panthera.

"Je suis très chanceux. Je suis très content qu'elle ait gagné!" a déclaré Ryan-Lee Moore, au micro d'Equidia de retour aux balances, qui remporte son premier Prix de Diane.

Avec ce nouveau succès, le jockey de 42 ans, Ryan-Lee Moore a désormais gagné toutes les courses classiques en Europe.

De son côté, Aidan O'Brien l'entraîneur de la nouvelle championne d'Europe remporte un deuxième titre après la victoire de son élève Joan of Arc en 2021. Il a déclaré : "on a fait un super boulot avec elle".

"C'est vraiment une super jument. Une jument incroyable !" a-t-il ajouté ne tarissant pas d'éloge pour sa championne à la robe baie marquée d'une pelote blanche sur la tête, sans oublier de remercier "la grande équipe qui travaille autour d'elle".

Diamond Necklace, "le collier de diamants" de l'écurie Coolmore a été achetée yearling 1,7 million d'euros à l'écurie des Monceaux aux ventes Arqana.

La France deuxième

La deuxième place est revenue à la pouliche française Pink Panthera pilotée par le Français Tony Piccone qui a fait illusion pour la victoire à mi-ligne droite.

La pouliche anglaise Inis Mor entraînée en Angleterre par le Français David Menuisier sous la selle de l'Irlandais Oisin Murphy a pris la 3e place après avoir toujours figuré dans le groupe de tête.

"Avant la course on aurait signé pour être 3e et elle est bonne 3e. (...) On voulait juste que les choses se passent de façon limpide et tout s’est bien passé", a raconté David Menuisier.

Avec cette victoire, la pouliche Diamond Necklace a offert à l'écurie Coolmore les 571.400 euros promis à la gagnante sur l'allocation totale d'un million d'euros.

Et pour la suite de la carrière de Diamond Necklace, lors d'une conférence de Presse Aidan O'Brien a dit vouloir "attendre de voir comment la pouliche va récupérer de sa course".

"Dans la ligne droite, elle n'a pas raccourci son action pour finir ce qui laisse à penser qu'elle pourrait tenir la distance de 2.400 mètres. Il est donc possible de la revoir dans une course préparatoire au Prix de l'Arc de Triomphe", a souligné le professionnel de Ballydoyle.

La nouvelle princesse de Chantilly a dores et déjà une place au haras et sera convoitée par les meilleurs étalons pur-sang du monde.

Cette 177e édition a opposé, sur un bon terrain, devant des milliers de spectateurs, dont de nombreuses femmes chapeautées, onze jeunes pouliches de sang royal dotées de vitesse et de tenue, sur le parcours exigeant de l'hippodrome des Princes de Condé qui s'achève par une ligne droite en montée longue de 600 mètres.