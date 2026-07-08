Des juges d'instruction ont ordonné mercredi que le rappeur Booba soit jugé pour avoir cyberharcelé l'agente d'influenceurs Magali Berdah entre mai 2022 et juin 2025, a appris l'AFP de source judiciaire.

Deux autres personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel de Paris pour complicité: Grégory Zaoui, aussi connu comme l'un des principaux protagonistes de la fraude à la taxe carbone, et une ancienne employée de Mme Berdah.

Le procès doit se tenir le 25 mars 2027.

Monument du rap depuis les années 1990, Booba, de son vrai nom Elie Yaffa, s'est lancé en 2022 dans une croisade contre les influenceurs, qu'il a renommés les "influvoleurs", et leurs pratiques commerciales qu'il présente comme trompeuses.

Avec l'appui de ses "pirates", une importante communauté numérique relayant les publications du rappeur ou trollant les personnes ciblées par Booba, le rappeur lançait des "malédictions".

Dans son viseur, notamment: Magali Berdah, fondatrice de Shauna Events, qui compte quelque 1,8 million d'abonnés sur Instagram. Booba s'est toujours défendu de la harceler, comparant ses publications à une activité de "lanceur d'alerte".

Sauf qu'une partie de ses posts "visait personnellement" Magali Berdah, dénigrant son apparence physique avec des comparaisons animales ou l'attaquant sur sa religion, publiant sur sa vie privée ou sexuelle, ont relevé les juges d'instruction, d'après la source judiciaire.

Dans un entretien à l'AFP, Magali Berdah avait décrit la déflagration du cyberharcèlement sur sa vie, comme "une mise à mort". "Ça vous tue petit à petit, parce que vous n'arrivez plus à respirer. Cette violence est invisible à l'oeil nu, du coup, les gens ne s'en rendent pas compte".

Pour les magistrats, Elie Yaffa était conscient de son influence sur les réseaux, fort de ses 5 millions d'abonnés et de sa communauté, "la piraterie".

"Nous veillerons à ce que le rappeur Booba soit condamné à hauteur de sa responsabilité: le chef de meute, c’était lui", ont réagi auprès de l'AFP Antonin Gravelin-Rodriguez et Rachel-Flore Pardo, avocats de Magali Berdah.

"Sans lui, le cyberharcèlement n'aurait pas eu lieu", ont-ils insisté, voyant dans ce dossier "la plus grosse affaire de cyberharcèlement qu'ait eu à connaître la justice française".

En mars 2024, 28 internautes avaient été condamnés pour avoir participé au cyberharcèlement de Magali Berdah.

"Je souhaite à M. Yaffa d'être aussi à l'aise devant le tribunal correctionnel qu'il l'est derrière son petit téléphone de l'autre côté de l'Atlantique", a aussi ajouté Me Gravelin-Rodriguez, le rappeur résidant à Miami.

Contactés, les avocats de Booba n'ont pas réagi dans l'immédiat.