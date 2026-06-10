Dans le cadre de l’édition 2026 des Prix de l’Inspiration en ESS, la Fondation Crédit Coopératif a récompensé quatre structures des Hauts-de-France parmi 98 candidatures régionales. Les lauréats sont Artois Bas-Carbone à Béthune pour ses vélos solidaires favorisant une mobilité électrique accessible, La Barakajobs à Valenciennes pour son projet de production de fleurs locales créateur d’emplois, La Compagnie s’appelle reviens à Dunkerque pour un spectacle participatif conçu avec des matériaux recyclés et Les Robin.e.s des Bennes à Amiens pour leur lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité.

Créés il y a plus de 40 ans, les Prix de l’Inspiration en ESS distinguent des initiatives locales conciliant engagement social et environnemental.