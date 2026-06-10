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Quatre associations des Hauts-de-France briguent les Prix de l’Inspiration en ESS

Quatre initiatives solidaires et écologiques des Hauts-de-France viennent d’être distinguées par la Fondation Crédit Coopératif dans le cadre des Prix de l’Inspiration en ESS 2026. 

Dans le cadre de l’édition 2026 des Prix de l’Inspiration en ESS, la Fondation Crédit Coopératif a récompensé quatre structures des Hauts-de-France parmi 98 candidatures régionales. © Adobe stock

Dans le cadre de l’édition 2026 des Prix de l’Inspiration en ESS, la Fondation Crédit Coopératif a récompensé quatre structures des Hauts-de-France parmi 98 candidatures régionales. © Adobe stock

Par Marine Tesse
La Gazette Nord-Pas-de-Calais
Publié le 10 juin 2026

Dans le cadre de l’édition 2026 des Prix de l’Inspiration en ESS, la Fondation Crédit Coopératif a récompensé quatre structures des Hauts-de-France parmi 98 candidatures régionales. Les lauréats sont Artois Bas-Carbone à Béthune pour ses vélos solidaires favorisant une mobilité électrique accessible, La Barakajobs à Valenciennes pour son projet de production de fleurs locales créateur d’emplois, La Compagnie s’appelle reviens à Dunkerque pour un spectacle participatif conçu avec des matériaux recyclés et Les Robin.e.s des Bennes à Amiens pour leur lutte contre le gaspillage alimentaire et la précarité. 

Créés il y a plus de 40 ans, les Prix de l’Inspiration en ESS distinguent des initiatives locales conciliant engagement social et environnemental.