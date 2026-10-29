La 6e Semaine nationale de l’emploi agroalimentaire (SNEA) se tiendra du 2 au 6 novembre 2026. Portée par les entreprises et les acteurs de l’emploi, cette mobilisation régionale prévoit plus de 25 événements pour faire découvrir les métiers du secteur et faciliter les échanges avec les recruteurs, y compris un à Plombières-lès-Dijon.





Des rendez-vous pour découvrir les métiers

Dans le cadre de cette semaine, Vitagora et France Travail organisent trois « brunch dating », dont un au lycée Félix-Kir de Plombières-lès-Dijon. Prévu le jeudi 5 novembre de 9 h à 12 h, l’évènement réunira quatre entreprises : Mulot & Petitjean, Sabatier, Refresco et Tippagral.

Le principe est de permettre aux candidats de découvrir les produits et les métiers de ces entreprises, tout en échangeant directement avec leurs représentants. Ce format doit faciliter le premier contact, dans un cadre convivial et moins formel qu’un entretien d’embauche classique.

Au programme figure aussi un temps fort régional organisé, également par Vitagora et France Travail, sur le site de DAUNAT à Sevrey, en Saône-et-Loire. Programmée le mardi 3 novembre, cette rencontre réunira des industriels, des acteurs de l’emploi et de la formation ainsi que des représentants des collectivités autour des métiers, des besoins de recrutement, des compétences recherchées et des freins à l’emploi, notamment la formation et la mobilité. Les échanges seront suivis d’une visite du site de production. Des lycéens pourront également découvrir l’environnement industriel, les métiers et les perspectives professionnelles du secteur.















