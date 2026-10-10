«Trois mâles et une femelle gazelles dorcas, pesant entre 965 grammes et 1,695 kg. Les jeunes se portent bien», informe le Zoo d'Amiens Métropole (ZAM). Au-delà de l'heureux événement, ces naissances marquent une étape importante pour la conservation de l'espèce puisqu'il s'agit de la première reproduction réussie de gazelles dorcas en France. Une réussite possible grâce à la constitution récente d'un groupe reproducteur au sein du nouvel espace Savanes du zoo.

Présente dans trois zoos français

«Ces quatre naissances contribuent au maintien d'une population européenne viable et témoignent du rôle joué par les zoos dans la préservation des espèces menacées», soulignent les équipes du ZAM. La gazelle dorcas est une espèce rarement présente dans les zoos européens. Seuls quinze établissements la présentent actuellement au public et trois seulement sont situés en France : le Zoo d'Amiens Métropole, le Parc zoologique de Mulhouse et le Zoo de La Palmyre. À travers les programmes d'élevage coordonnés à l'échelle européenne, les établissements contribuent ainsi au maintien de populations génétiquement viables tout en sensibilisant le public aux enjeux de préservation de la biodiversité.

Survivante des déserts africains

«Avec cette première naissance française de gazelles dorcas, le Zoo d'Amiens Métropole participe concrètement aux efforts internationaux en faveur de la sauvegarde d'une espèce emblématique des zones arides africaines», communique l'établissement. La gazelle dorcas est en effet une survivante des déserts africains. Capable d'atteindre 80 km/h et de survivre plusieurs jours sans boire, elle tire l'essentiel de son hydratation des végétaux qu'elle consomme. Le ZAM précise cependant : «Malgré ces remarquables capacités d'adaptation, l'espèce est aujourd'hui classée «Vulnérable» sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature». Elle est principalement menacée par le braconnage, la dégradation de son habitat et les effets du changement climatique. Cette naissance conforte bien le rôle du Zoo d'Amiens Métropole au sein du réseau européen de conservation de l'espèce.