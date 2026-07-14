Quelque 280.000 festivaliers sont attendus de jeudi à dimanche au festival des Vieilles Charrues à Carhaix (Finistère) pour vibrer au son de Katy Perry, Gims, Aya Nakamura ou encore Orelsan, avec une météo qui ne s'annonce pas caniculaire.

La 34e édition du festival devrait échapper aux fortes chaleurs qui ont affecté l'ouest de la France ces dernières semaines. Avec des prévisions comprises entre 25 et 30°C selon Météo-France, les températures devraient être supportables.

"En cas de forte chaleur, les messages de prévention, les brumisateurs, les lances à eau sont prévus pour le public et il y a les fontaines à eau ainsi que l'eau gratuite dans les bars", ont expliqué à l'AFP les organisateurs.

Aucune annulation d'artiste de dernière minute n'est annoncée avec encore une fois des grands noms pour l'un des plus grands festivals de musique en France: Mika, Nick Cave, Vald, Jean-Louis Aubert, Vanessa Paradis, Interpol, Feu! Chatterton ou encore Biga Ranx complètent une programmation de premier plan.

A part pour la soirée de vendredi, toutes les places ont été vendues, ont indiqué les organisateurs qui alertent "sur une recrudescence des faux billets".

"Avec l'IA des gens font des faux billets eux-mêmes, qu'ils vendent sur des réseaux pas du tout légaux. Il y a un gros marché noir, beaucoup plus que les années précédentes", préviennent-ils, en soulignant que les billets sont en vente "uniquement" sur le site du festival.

Cette année, la Coupe du monde de football pourrait s'inviter aux Vieilles Charrues. En cas de qualification de la France pour la finale prévue dimanche, "on organisera quelque chose", ont confié les organisateurs sans plus de précisions. "On a une très forte demande sur ce sujet sur nos réseaux sociaux", ont-ils indiqué.

Au rayon des animations, une grande roue, une guinguette ainsi qu'une piste de luge d'été seront installées.