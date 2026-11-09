Spécialiste des services d'hygiène des bâtiments et de la protection des habitants, le groupe Sapian annonce trois nouvelles acquisitions : Aérolia, Servitec et EC Assainissement. Ces opérations de croissance externe représentent plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulé. Elles permettent au groupe Sapian de renforcer son maillage territorial, et de «franchir une nouvelle étape dans la constitution d'un acteur de référence dans les services d'hygiène et de protection des lieux de vie et de travail».

Aérolia, spécialiste reconnu de l'hygiène de l'air du nettoyage industriel et de la désinfection, possède son siège social à Radinghem-en-Weppes. L'entreprise travaille notamment pour les milieux de l'industrie, de la santé, de l'agroalimentaire ainsi qu'avec le monde du tertiaire et des collectivités. De son côté, Servitec (Sud-Ouest) est spécialisé dans l'hygiène de l'air et la protection incendie. Enfin, EC Assainissement est un acteur historique de l'assainissement dans l'Ain, et notamment de l'épuration et du traitement des eaux usées.

Plus de 1 500 collaborateurs

Fondé il y a 45 ans et repris à ISS par Weinberg Capital Partners en 2019, le groupe Sapian possède quatre métiers : l'hygiène de l'air, la maîtrise des nuisibles, l'assainissement et la protection incendie. La précédente opération de croissance externe remontait en 2024 avec l'acquisition du groupe Vallier. D'autres projets sont d'ores et déjà à l'étude. «Avec Aérolia, Servitec et EC Assainissement, nous franchissons une nouvelle étape et nous entendons poursuivre cette stratégie de développement dans les années à venir» a commenté Fabien Sfez, président de Sapian. Le groupe compte plus de 1 500 collaborateurs et une quarantaine d'agences, pour un total de près de 48 000 clients.