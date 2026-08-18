Porté par un géant mondial du cloud et de l’IA dont l'identité reste confidentielle, cet investissement colossal de 4,5 milliards d'euros est activement soutenu par la communauté de communes de la Vallée Dorée. L'intercommunalité ambitionne de créer un campus numérique de rang international d'ici 2029, générant près de 1 000 emplois directs et indirects, tout en s'efforçant d'apaiser les craintes environnementales des riverains avant la réunion publique de clôture de l'enquête.

Un tournant technologique et économique majeur pour le territoire

Ce projet d'envergure prévoit la construction de deux data centers d'une puissance de calcul de 100 MW chacun, dont le chantier devrait débuter en 2027. Pour la Vallée Dorée, qui agit comme facilitateur sans injecter de fonds publics, cette opportunité doit transformer la région en une place-forte européenne du numérique. Au-delà des infrastructures technologiques, les élus locaux prévoient le développement d'un volet de formation universitaire afin d'accélérer la montée en compétences et l'attractivité économique du bassin. Cette dynamique pourrait également amorcer la requalification d'une autre friche industrielle locale, le site Vallourec.

Des garanties environnementales face aux inquiétudes locales

Face aux critiques, les promoteurs et les élus mettent en avant le caractère exemplaire et durable de l'aménagement. L'installation sur un site déjà artificialisé limitera l'emprise au sol à moins de 20% des 48 hectares disponibles, préservant ainsi la zone humide environnante. Concernant la gestion des ressources, le refroidissement des serveurs utilisera l'air ambiant et des circuits fermés, limitant la consommation d'eau à moins de 15 000 mètres cubes par an après le démarrage. De plus, la collectivité étudie la création d'un réseau pour valoriser la chaleur fatale des installations afin de chauffer les bâtiments publics et les logements dans un rayon de 15 kilomètres. À noter qu'une réunion publique de clôture de l'enquête se tiendra le mercredi 19 août à Rantigny.