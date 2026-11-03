La circulation à 2x2 voies est désormais ouverte sur l'ensemble du tronçon de la RN79 situé entre Mazille et Sainte-Cécile, entre Paray-le-Monial et Mâcon. Mise en service le 29 octobre 2026, cette nouvelle configuration marque l'achèvement d'un chantier lancé en janvier 2024. Les travaux s'inscrivent dans la deuxième phase du programme de modernisation de la Route Centre-Europe Atlantique (RCEA) en Saône-et-Loire.



L'opération représente un investissement de 36 millions d'euros pour aménager 3 kilomètres de route. Elle comprend notamment la construction de deux nouveaux ponts au-dessus de la RCEA, la création d'un passage inférieur et le doublement du pont franchissant la Grosne. Les accès aux aires de repos de la Grosne et de Sainte-Cécile ont également été réaménagés pour répondre aux normes en vigueur.



La sécurité et l'environnement intégrés au projet

Plusieurs équipements ont été réalisés pour accompagner cette transformation. Le chantier a notamment permis de sécuriser 2 200 m² de falaises et d'installer 400 mètres de protections acoustiques. Une voie d'entrecroisement a aussi été créée entre l'échangeur de la Valouze et l'aire de Sainte-Cécile, afin de faciliter les mouvements des véhicules.



Le projet comporte également un volet environnemental, avec l'aménagement de bassins destinés au traitement des eaux et la restauration de zones humides. Avec cette nouvelle mise en service, les 33 kilomètres de la RN79 entre Mâcon et le Col des Vaux sont désormais aménagés en 2x2 voies. Seul le secteur du viaduc de la Roche fait exception à cette configuration. Ces travaux s'inscrivent dans le programme global de sécurisation et d'amélioration des conditions de circulation sur la RCEA en Saône-et-Loire.