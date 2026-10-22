Rencontrer son futur employeur sous un chapiteau, la situation peut paraître saugrenue à première vue... Mais pour les équipes France travail de l’agence de Vervins, l’action «L’art d’accéder à l’emploi» a pris tout son sens à l’issue de la représentation donnée par le groupe de onze chercheurs d’emploi accueillis au Tiers-Lieu de La Vallée au Blé pour un stage cirque. Onze participants au démarrage de l’action et toujours onze présents quatre jours plus tard, pour parler de ce que cette expérience a pu leur apporter en termes de gestion des émotions, d’ouverture aux autres, de reprise de confiance en soi… Et concernant ce groupe, les partenaires ont été unanimes à saluer l’énergie collective et l’esprit de cohésion déployés.

Aider «à oser»

Á l’issue de la représentation, les participants ont mis en avant, lors des échanges avec les officiels installés sur les gradins, les enseignements tirés de cette semaine de découverte des arts du cirque : la persévérance, la ténacité, la solidarité, l’entraide… mais surtout souligné la qualité de l’écoute et de l’accompagnement qui leur a permis d’oser relever le défi proposé. L’encadrement a été assuré par l’artiste de cirque Anna Della Costa qui a, de son côté, partagé les moments de joie et les sourires qui ont rythmé les journées.

Pour Delphine Lemaire, sous-préfète de l’arrondissement de Vervins, cette expérience collective a offert aux chercheurs d’emploi un cadre suffisamment rassurant pour leur permettre «de sortir de leur zone de confort», de «réamorcer des compétences», des atouts en matière de savoir-faire et de savoir-être précieux pour mener à bien leur recherche d’une nouvelle situation professionnelle. Valérie Barillé, conseillère France Travail à l’agence de Vervins et Delphine Sabrejan, responsable du secteur Guise-Vervins, ont salué l’engagement des participants, sélectionnés parmi le millier de demandeurs d’emploi inscrits sur le bassin d’emploi.