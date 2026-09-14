Il y a, bien sûr d'un point de vue politico-économique, un avant et un après 2020. Après la crise sanitaire sont venus l’inflation, la flambée des prix de l’énergie, les tensions sur les approvisionnements, les conflits internationaux et, plus récemment, le retour des droits de douane. Dans le même temps, les enjeux de souveraineté industrielle et énergétique ont pris une place croissante dans les stratégies des entreprises. C’est ce nouveau paysage que les Rencontres régionales de l’économie proposent de décrypter lors de leur édition automnale, mardi 6 octobre, de 11 heures à 12 h 30, à la CMA Hauts-de-France à Lille. Le thème retenu, donc : «2020-2026 : changement de repères. Les entreprises face aux nouveaux défis économiques et énergétiques».

Hausse des charges, nouvelles attentes des salariés... les dirigeants appelés à revoir leur modèle

L'enjeu sera, a fait savoir la CCI, de prendre de la hauteur sur les transformations à l’œuvre, mais surtout regarder comment les entreprises peuvent agir; hausse des charges, nouvelles attentes des salariés obligeant les dirigeants à revoir leurs modèles, à sécuriser leurs activités et à rechercher de nouvelles marges de manœuvre. Organisées par la CCI Hauts-de-France, la Banque de France, la CMA Hauts-de-France et la Chambre régionale d’Agriculture, ces rencontres s’adressent aux entrepreneurs et décideurs régionaux. Un cocktail déjeunatoire permettra de prolonger les échanges et les opportunités de réseau !

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