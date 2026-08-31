Rentrée à Metz : Stratégie foncière et histoire urbaine en débat

Le premier événement, un café-débat, se tiendra le 10 septembre à Metz. Il proposera de découvrir des méthodes innovantes pour identifier les potentiels fonciers et co-construire une stratégie foncière durable, enrichie par des retours d’expérience. Les conférences-débat prévues les 11 et 19 septembre s’inscrivent dans le cadre de l’exposition "Metzamorphoses", qui met en lumière la transformation des friches messines. Ces rencontres permettront de comprendre comment ces anciens sites peuvent devenir des leviers de renouvellement urbain, avec des interventions de géographes et d'urbanistes.

Le lundi 5 octobre clôturera ces événements par une conférence-débat sur l’histoire urbaine de Metz, retraçant 800 ans d’évolution de la ville. Cette soirée s’appuiera sur l’ouvrage "Metz, 800 ans d’urbanisme" pour explorer comment le passé influence les projets urbains contemporains. Ces événements promettent d’être une occasion précieuse pour échanger autour des enjeux urbains et patrimoniaux de Metz.