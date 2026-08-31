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Rentrée à Metz : Stratégie foncière et histoire urbaine en débat

L’AGURAM annonce une série d’événements significatifs à Metz, visant les acteurs de l’aménagement des territoires. Ces rencontres, programmées pour la rentrée, se concentrent sur la stratégie foncière communale, les friches messines et l’histoire urbaine de la ville. Les participants sont invités à noter les dates clés : le jeudi 10 septembre, le vendredi 11 et le samedi 19 septembre, ainsi que le lundi 5 octobre.


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© L’AGURAM.

© L’AGURAM.

Par LGFR
La Gazette Moselle
Publié le 31 août 2026

Le premier événement, un café-débat, se tiendra le 10 septembre à Metz. Il proposera de découvrir des méthodes innovantes pour identifier les potentiels fonciers et co-construire une stratégie foncière durable, enrichie par des retours d’expérience. Les conférences-débat prévues les 11 et 19 septembre s’inscrivent dans le cadre de l’exposition "Metzamorphoses", qui met en lumière la transformation des friches messines. Ces rencontres permettront de comprendre comment ces anciens sites peuvent devenir des leviers de renouvellement urbain, avec des interventions de géographes et d'urbanistes. 

Le lundi 5 octobre clôturera ces événements par une conférence-débat sur l’histoire urbaine de Metz, retraçant 800 ans d’évolution de la ville. Cette soirée s’appuiera sur l’ouvrage "Metz, 800 ans d’urbanisme" pour explorer comment le passé influence les projets urbains contemporains. Ces événements promettent d’être une occasion précieuse pour échanger autour des enjeux urbains et patrimoniaux de Metz.