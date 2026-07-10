L'Agence internationale de l'énergie (AIE) anticipe une baisse de la demande mondiale de pétrole légèrement moins forte en 2026 que prévu le mois précédent, estimant vendredi dans son dernier rapport mensuel que la "reprise de la demande" est "en cours" après un point bas en mai.

L'AIE, qui prévoyait mi-juin une baisse de la demande de 1,1 million de barils par jour en 2026, table désormais sur une baisse de 1 million de barils.

L'organisation observe que l'offre mondiale a "rebondi" grâce à la reprise partielle du transit dans le détroit d'Ormuz après le cessez-le-feu signé le 17 juin, mais la production reste largement sous les niveaux d'avant la guerre au Moyen-Orient.

Depuis, le trafic dans le détroit d'Ormuz a de nouveau nettement ralenti, en particulier sur la route maritime omanaise soutenue par l'ONU, en raison des attaques ayant visé plusieurs navires et un nouvel échange de frappes entre l'Iran et les États-Unis.

L'AIE a observé sur juin une offre mondiale de pétrole atteignant 98,8 millions de barils par jour et anticipe une moyenne de 102,6 mb/j en 2026, "sous réserve d'une désescalade rapide des nouvelles hostilités".

La production mondiale reste "environ 9,4 mb/j en dessous des niveaux d'avant-guerre".

L'AIE relève par ailleurs que les stocks de pétrole au niveau mondial ont augmenté en juin pour la première fois depuis le déclenchement fin février de la guerre dans le Golfe, de 21 millions de barils. C'est la conséquence de l'accroissement des volumes de pétrole en transit sur les mers.

Les stocks des pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ont toutefois encore diminué de 62 millions de barils en juin. L'AIE s'attend à ce que le rythme de prélèvement sur ces stocks se "modère davantage en juillet et au-delà".

Les stocks de brut hors pays membres de l'OCDE se sont aussi contractés, de 37 millions de barils en juin, tirés par un "important prélèvement de 41 millions de barils sur les stocks terrestres de brut en Chine, alors que les importations sont restées à des niveaux historiquement bas", relève encore l'organisation créée en 1974 avec comme mission fondatrice d'assurer la sécurité énergétique.

Elle relève enfin que les marges de produits raffinés ont atteint des sommets depuis quatre ans en juillet. L'augmentation des volumes de brut a "entraîné une forte baisse des prix du pétrole", tandis que les marchés des produits raffinés restaient "tendus".