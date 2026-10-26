Cet événement gratuit s'est déployé dans l’ensemble de la région Grand Est pour inciter les consommateurs à prolonger la durée de vie de leurs objets du quotidien plutôt que de les remplacer. L'objectif était de sensibiliser le grand public aux enjeux de la transition écologique tout en soutenant l'activité des acteurs économiques de proximité.

Une forte implication du territoire meurthe-et-mosellan

Ces quatre journées d'action ont permis de mettre en lumière le dynamisme de l'économie sociale et solidaire au niveau local. En Meurthe-et-Moselle, plusieurs collectivités territoriales ont assuré le relais de l'événement. Les communautés de communes de Moselle et Madon, du Pays du Saintois, ainsi que du Pays de Colombey Sud Toulois se sont fortement mobilisées pour coordonner les initiatives professionnelles et associatives sur leurs territoires respectifs.

Valoriser l'économie locale et le pouvoir d'achat

de l'impact environnemental lié à la réduction des déchets, ce rendez-vous représentait un enjeu économique majeur pour la région. Les ateliers pratiques et les démonstrations ont permis aux habitants de découvrir les artisans, réparateurs et ressourceries de leur secteur. Pour les consommateurs, le fait d'adopter le réflexe de la réparation constitue un levier efficace pour réaliser des économies concrètes.

En plus

À l'heure du bilan, cette 4e édition nationale confirme le grand intérêt des citoyens pour des modes de consommation plus durables. En structurant durablement ces réseaux de proximité, la Meurthe-et-Moselle s'affirme comme un acteur clé de l'économie circulaire dans le Grand Est.