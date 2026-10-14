La majoration exceptionnelle des petites retraites dans la réforme Borne de 2023 a revalorisé de 52 euros en moyenne la pension mensuelle brute de près de 1,3 million de retraités, selon des chiffres publiés mercredi par la Drees, la direction statistique des ministères sociaux.

La revalorisation des petites retraites était l'une des mesures destinées à adoucir cette réforme très impopulaire, qui par ailleurs repoussait à 64 ans l'âge légal de départ.

Mais lors des débats au Parlement, le gouvernement avait été accusé d'en survendre l'effet.

Certains responsables de l'exécutif ou de la majorité avaient en effet affirmé que l'effort sur les petites retraites permettrait d'arriver à "1.200 euros de pension minimale", avant de renoncer à ce chiffrage contesté par les experts.

Selon les chiffres publiés mercredi, les femmes représentent 67% des bénéficiaires de cette revalorisation, et elles ont bénéficié d'une revalorisation moyenne supérieure à celle des hommes: 58 euros brut mensuel, contre 39 euros pour les hommes.

La différence s'explique par le salaire moyen plus faible qu'elles touchent dans leur carrière, qui les rend plus éligibles que les hommes à ce mécanisme de solidarité.

La Drees publie ces chiffres dans son très volumineux panorama annuel sur les retraites, qui dissèque cette année les chiffres de 2024.

Parmi les autres effets de la réforme des retraites, la Drees note un recul de 7% du nombre de nouveaux retraités en 2024, à 718.000 personnes.

Par ailleurs, l'âge de départ en retraite, sur une tendance à la hausse depuis 2010 accélère un peu sa progression en 2024, pour s'établir à 63 ans, note-t-elle.

D'une manière générale, en 2024 la France comptait 17,3 millions de personnes touchant au moins une pension de droit direct, dont 0,9 million ne résidant pas en France.

Le ratio actifs en emploi/retraités est resté stable par rapport à 2023 (1,77 actif en emploi pour un retraité).

Le pouvoir d'achat des pensions est quasi-stable en 2024, à 1.752 euros par mois (2.186 euros pour les hommes, 1.383 euros pour les femmes).

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