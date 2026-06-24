La Communauté de communes Retz-en-Valois relaie le retour du festival Branche & Ciné, organisé par l’Office national des forêts. Le rendez-vous local se déroulera le vendredi 27 juin au sein du parc de la Cité internationale de la langue française, à Villers-Cotterêts. Le public pourra découvrir gratuitement le film «Le Jardin du Roi», réalisé par Alan Rickman, lors d’une projection prévue à 22h15. Avant la séance, un spectacle intitulé «La Saga de Molière» sera présenté à partir de 20 heures dans les jardins de la Reine. Cette formule associant théâtre et cinéma vise à proposer une soirée culturelle complète dans un environnement naturel et patrimonial reconnu. Chaque année, le festival attire des visiteurs venus profiter d’expériences culturelles en dehors des lieux traditionnels de diffusion.

La culture de plein air séduit de plus en plus les territoires

À l’échelle nationale, les événements culturels organisés en extérieur connaissent un développement croissant. Les collectivités et les opérateurs culturels cherchent à diversifier leurs offres afin d’attirer de nouveaux publics et de valoriser des sites naturels ou patrimoniaux. Les festivals de cinéma en plein air, les spectacles dans les parcs ou encore les représentations en forêt répondent à cette tendance. Les événements associant patrimoine, environnement et création artistique participent ainsi à la promotion des destinations tout en favorisant l’accès à la culture pour un public élargi.