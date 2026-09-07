Revolut annonce avoir réalisé le premier paiement par IA en France

La fintech britannique Revolut a annoncé lundi avoir réalisé le premier paiement sécurisé initié par l’intelligence artificielle (IA) en France, en collaboration avec Visa, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

Cette transaction, réalisée dans le cadre d'un test, visait à "mieux comprendre comment ce type de paiement pourrait fonctionner dans des situations d'achat réelles, tout en garantissant le consentement du client, les contrôles de l'émetteur et le maintien des protections existantes", a souligné la néobanque britannique.

Concrètement, l'agent d'IA, avec l'autorisation du client, peut effectuer les différentes étapes de l'achat jusqu'au paiement. Lors de l'exercice, l’agent de test de Visa a initié une transaction en conditions réelles auprès du commerçant Cleverbridge, tandis que Visa Payment Passkey (VPP) authentifiait la transaction, une étape présentée comme "importante vers l'avenir du commerce alimenté par l'IA".

Le test, qui s'est concentré sur des scénarios de paiement courants, vise à "façonner l'avenir du paiement", selon Revolut, afin de rendre les expériences financières du quotidien "plus simples, plus rapides et plus intuitives", tout en laissant les clients "pleinement maîtres de leurs décisions".

Visa assure que la transaction est réalisée en "utilisant l'infrastructure de paiement existante" comprenant la protection des paiements, "telles que la sécurité des cartes, les contrôles d’identité et la surveillance de la fraude en temps réel".

L’expérimentation a été réalisée alors que les outils d'IA sont de plus en plus utilisés par les consommateurs pour rechercher, comparer et prendre des décisions lorsqu'ils effectuent des achats: selon le Baromètre du numérique 2026 cité par Revolut, "51 % de la population française utilise des outils d'IA générative".

La banque espagnole Santander avait déjà réalisé en mars, en collaboration avec Mastercard, le premier paiement de bout en bout en Europe exécuté par un agent d’intelligence artificielle.

Fondé en 2015, Revolut a connu une croissance rapide, atteignant une valorisation de 115 milliards de dollars à l'issue d'une vente secondaire d'actions en juillet.