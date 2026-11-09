Au total, 11 000 euros de subventions seront mobilisés pour accompagner des initiatives associatives dans les domaines de l’inclusion sociale, de la prévention numérique et de l’accès aux droits.

Ce dispositif vise à soutenir le développement de nouvelles actions portées par les associations de l’économie sociale et solidaire (ESS) qui interviennent à Rouen ou sur son territoire. Les financements peuvent couvrir différentes étapes, de la réalisation d'études de faisabilité à la mise en œuvre opérationnelle des projets.

Trois initiatives soutenues par la Ville de Rouen

Parmi les structures retenues, l’association Toit à Moi recevra une subvention de 6 000 euros. Son projet prévoit d'accompagner d'anciennes personnes sans domicile fixe dans l'écriture de leurs récits de vie, avec pour objectif la publication d'un ouvrage intitulé «Des mots pour Toit». Cette initiative sera menée en partenariat avec Madesoso, une maison d'édition relevant également de l'ESS.

L'association Petits Bruits bénéficiera de 2 500 euros pour développer le programme «Petits Bruits dans les quartiers». Destiné aux quartiers prioritaires de la politique de la ville, ce projet entend sensibiliser les jeunes aux risques liés à l'hyperconnexion, valoriser leurs initiatives et renforcer les relations sociales de proximité.

De son côté, Solinum percevra également 2 500 euros pour déployer «Tous mes droits – Rouen». À travers la plateforme Soliguide et des ateliers organisés directement auprès des publics concernés, l'association souhaite faciliter l'accès aux aides et aux services existants pour les personnes en situation de précarité.

Un dispositif de financement reconduit en 2027

Au-delà des subventions attribuées, cet appel à projets constitue un outil de soutien au tissu associatif rouennais. En finançant des initiatives locales, la collectivité entend faciliter l'émergence de nouvelles activités à vocation sociale et renforcer les capacités d'action des structures de l'ESS.

La Ville a également annoncé le calendrier de la prochaine édition. Les associations intéressées pourront déposer leur candidature jusqu'au 22 novembre 2026 à minuit. L'examen des dossiers par le jury est prévu le 15 décembre 2026, avant une validation par le conseil municipal le 4 février 2027.