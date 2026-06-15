L'inauguration de CRAF2S, le 21 mai dernier, confirme la dynamique d'expansion de l'enseignement supérieur rouennais. Installée sur le Campus Saint-Marc, l'école a accueilli sa première promotion de 20 étudiants formés au développement des structures sportives associatives. Tous bénéficient d'un parcours en alternance au sein de clubs amateurs ou professionnels de la région, favorisant une insertion rapide dans l'emploi et un transfert direct des compétences vers les organisations sportives locales. Cette proximité avec le terrain constitue l'un des principaux atouts du projet pédagogique.

L'établissement nourrit désormais des ambitions de croissance significatives. Dès octobre 2026, les effectifs devraient atteindre 60 étudiants grâce à l'ouverture de deux nouvelles formations : un Bachelor dédié à la communication et à l'événementiel sportif ainsi qu'un Mastère spécialisé en management du sport. Ces cursus visent à répondre aux besoins des clubs, fédérations, collectivités et entreprises confrontés à une professionnalisation croissante de leurs activités.

L'économie du sport, un secteur en forte croissance à l'échelle nationale

Au niveau national, le sport est devenu un véritable secteur économique stratégique. Selon les estimations de l'Ministère des Sports, l'économie sportive représente plusieurs dizaines de milliards d'euros d'activité chaque année et mobilise un nombre croissant d'emplois dans les domaines de l'événementiel, du marketing, de la communication, de la gestion d'équipements et du développement territorial. L'héritage des grands événements internationaux organisés en France ces dernières années a également renforcé les besoins en compétences spécialisées au sein des collectivités, fédérations et entreprises.