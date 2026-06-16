Avec cet appel à projets, HAROPA PORT ouvre une nouvelle phase de valorisation de son patrimoine foncier sur la rive gauche de la Seine. L'opération concerne plusieurs emprises réparties entre Grand-Quevilly et Petit-Couronne, représentant au total plus de 390 000 m², dont près de 18 hectares constitués par la darse des docks. Les terrains proposés comprennent notamment le secteur des anciens Hauts-Fourneaux de Rouen, le site Charvet ainsi que plusieurs parcelles susceptibles d'accueillir des projets industriels d'envergure. Leur localisation constitue l'un des principaux atouts de l'opération. Les futurs occupants bénéficieront d'un accès direct à l'écosystème portuaire rouennais, aux connexions fluviales de la Seine, au réseau ferroviaire ainsi qu'aux autoroutes A13, A28 et A29, offrant des conditions logistiques particulièrement recherchées par les industriels.

Le foncier industriel redevient un levier majeur de souveraineté économique

À l'échelle nationale, la maîtrise du foncier industriel est redevenue un enjeu central des politiques économiques. La réindustrialisation engagée depuis plusieurs années s'accompagne d'une forte concurrence entre territoires pour attirer les investissements productifs liés aux transitions énergétique, logistique et numérique. Les sites capables d'offrir simultanément des connexions portuaires, ferroviaires, routières et fluviales figurent aujourd'hui parmi les plus recherchés par les industriels, notamment dans les secteurs des matériaux, des énergies décarbonées, de la chimie verte ou de l'économie circulaire.