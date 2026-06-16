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Rouen : HAROPA PORT met 39 hectares à disposition pour attirer de nouveaux projets industriels

HAROPA PORT lance un appel à projets portant sur près de 39 hectares de foncier stratégique situés à Grand-Quevilly et Petit-Couronne, au cœur de la zone industrialo-portuaire de Rouen. L'opération vise à accueillir de nouvelles activités industrielles, logistiques et énergétiques sur plusieurs sites connectés à la Seine et aux infrastructures multimodales du territoire. Les candidatures sont ouvertes jusqu'en septembre 2026 pour une attribution prévue début 2027. 

HAROPA PORT ouvre 39 hectares aux industriels © HAROPA PORT.

HAROPA PORT ouvre 39 hectares aux industriels © HAROPA PORT.

Par J.M
La Gazette Normandie
Publié le 16 juin 2026 - Mis à jour le 16 juin 2026

Avec cet appel à projets, HAROPA PORT ouvre une nouvelle phase de valorisation de son patrimoine foncier sur la rive gauche de la Seine. L'opération concerne plusieurs emprises réparties entre Grand-Quevilly et Petit-Couronne, représentant au total plus de 390 000 m², dont près de 18 hectares constitués par la darse des docks. Les terrains proposés comprennent notamment le secteur des anciens Hauts-Fourneaux de Rouen, le site Charvet ainsi que plusieurs parcelles susceptibles d'accueillir des projets industriels d'envergure. Leur localisation constitue l'un des principaux atouts de l'opération. Les futurs occupants bénéficieront d'un accès direct à l'écosystème portuaire rouennais, aux connexions fluviales de la Seine, au réseau ferroviaire ainsi qu'aux autoroutes A13, A28 et A29, offrant des conditions logistiques particulièrement recherchées par les industriels.

Le foncier industriel redevient un levier majeur de souveraineté économique

À l'échelle nationale, la maîtrise du foncier industriel est redevenue un enjeu central des politiques économiques. La réindustrialisation engagée depuis plusieurs années s'accompagne d'une forte concurrence entre territoires pour attirer les investissements productifs liés aux transitions énergétique, logistique et numérique. Les sites capables d'offrir simultanément des connexions portuaires, ferroviaires, routières et fluviales figurent aujourd'hui parmi les plus recherchés par les industriels, notamment dans les secteurs des matériaux, des énergies décarbonées, de la chimie verte ou de l'économie circulaire.