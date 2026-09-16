La Ville de Rouen renouvelle son soutien à l’économie sociale et solidaire avec une programmation étalée sur sept mois. Enercoop ouvrira la saison du 5 au 27 janvier avec des animations consacrées à la consommation d’énergie et à la lecture des factures. RESISTES prendra ensuite le relais en février avec une offre consacrée au mariage responsable et au réemploi de mobilier, de vaisselle et d’objets de décoration. Du 6 mars au 1er mai, SO’ FRIP, portée par APF France handicap, mettra en avant la seconde main et la collecte textile. Enfin, du 12 mai au 28 juillet, Les Clés du Soutien expérimenteront un café familial éphémère. Cette dernière initiative doit notamment permettre d’évaluer les conditions d’une implantation pérenne à Rouen.

L’ESS consolide son poids dans les territoires

À l’échelle nationale, l’économie sociale et solidaire constitue un secteur important de l’activité économique, avec des structures qui interviennent notamment dans le réemploi, les services à la population, l’inclusion et la transition écologique. À Rouen, la Boutique ESS illustre cette capacité à faire émerger des projets au plus près des besoins locaux. Au-delà de leur dimension sociale, ces initiatives peuvent générer des activités, mobiliser des emplois et créer de nouveaux services de proximité, tandis que les expérimentations menées dans des locaux temporaires permettent aux porteurs de projets de tester leur modèle avant d’envisager une implantation durable.