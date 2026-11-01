Initiatives Paysannes est une association des Hauts‑de‑France qui rassemble environ 500 sympathisants. Ce sont des paysans, des porteurs de projets, des artisans et des citoyens engagés pour une agriculture nourricière, respectueuse de l’environnement et ancrée dans les territoires. Elle s’appuie sur plus de 20 ans d’expertise pour accompagner l’installation, la transmission, l’évolution des pratiques et le développement de fermes à taille humaine.



Maintenir des fermes autonomes, transmissibles et créatrices d’emploi

Présente sur l’ensemble de la région grâce à ses antennes d’Arras et d’Amiens, l’association œuvre pour maintenir des fermes autonomes, transmissibles et créatrices d’emploi, en lien direct avec les besoins des habitants. Dans ce cadre, elle accueillera en novembre le spectacle «Une ferme, c’est une vie». Sur scène, l’acteur Paul Roy incarnera des paysans de la région et donnera vie à leurs récits : doutes, héritages, tensions familiales, passion du métier, choix de vie : «Entre scènes sensibles, témoignages incarnés et détournements musicaux, c’est un spectacle interactif qui explore avec finesse et humour ce que représente la transmission d’une ferme. Il dévoile la part humaine, souvent méconnue, de la transmission agricole. Une manière accessible et touchante de parler d’un sujet essentiel pour l’avenir des fermes», dévoile Arthur Peijs, accompagnateur transmission à l’association Initiatives Paysannes.

D’ici 3035, 40% des fermes seront à céder

En Picardie, elle sera donnée le 2 novembre à la salle des fêtes de Roy‑Boissy dans l’Oise, en collaboration avec la communauté de communes de la Picardie Verte, à partir de 18 heures et le 4 novembre à la salle polyvalente de Grand‑Laviers dans la Somme, en collaboration avec le parc naturel régional Baie de Somme-Picardie maritime, à partir de 18 heures. La séance sera suivie d’un débat avec la salle et d’un pot de convivialité, en présence des acteurs de l’accompagnement à la transmission et de paysans concernés.

«D’ici 3035, 40% des fermes seront à céder dans les Hauts-de-France, prévoit Arthur Peijs. C’est un énorme enjeu. En majorité, ce sont des transmissions familiales. Dans deux cas sur trois, ce sont des jeunes qui s’installent et dans un tiers, elles partent à l’agrandissement, or il faut plus de paysans car autrement on perd le contrôle sur la production alimentaire».

Comme il le rappelle, toute transmission doit être réfléchie au moins cinq ans à l’avance : «Mais c’est difficile dans le monde agricole de lâcher prise, de préparer sa retraite qui peut par exemple être progressive. Les cédants pensent tardivement à ce moment décisif dans leur carrière. Le mieux, c’est quand ils communiquent avec les possibles repreneurs afin de connaitre leurs projets et s’assurer que leurs fermes continuent de vivre», conclut-il.