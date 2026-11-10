Après deux éditions qui ont rassemblé plus de 6 000 jeunes en 2024 et 2025, le «Tour de France de nos industries» revient en cette fin d'année 2026. Cette tournée immersive en bus emmène collégiens, lycéens et étudiants à la découverte de l'industrie en France, de ses métiers, de ses formations et de ses opportunités de carrière. Le secteur souffrirait d'un manque de 61 000 postes non pourvus ; cet événement est donc l'opportunité de changer de regard sur ce secteur qui recrute massivement, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, terre industrielle par excellence.

Au total, 14 dates sont programmées dans 12 régions métropolitaines durant novembre et décembre : visites d'usines le matin et temps forts animés par des industriels dans les collèges, lycées et établissements supérieurs l'après-midi. Le 1er décembre, les participants viendront à Ruitz visiter MovNtec. La PME fondée il y a plus de 20 ans et implantée sur un site de 15 000 m2, accompagne les entreprises innovantes dans leur développement industriel : prototypage, production série, industrialisation, logistique...

Consortium régional

MovNtec est également porteuse du projet collectif E-Mobi, qui réunit entreprises, laboratoires et autres acteurs des Hauts-de-France pour «développer et promouvoir de nouvelles briques technologiques dans les domaines de la motorisation électrique et de l'électronique». C'est dans ce cadre qu'a été imaginé le moteur HeSy – en partenariat avec l'IFPEN (IFP Energies Nouvelles) –, qui a fait l'objet d'un financement de l'Etat dans le cadre du projet France 2030.

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