Dans le sud de la Bourgogne, Rully s’inscrit parmi les communes viticoles qui contribuent à la réputation de la Côte chalonnaise. Son appellation regroupe 23 climats bénéficiant du classement en premier cru, sur les territoires de Rully et de Chagny. Les vignerons y produisent des vins blancs à base de chardonnay et des rouges issus du pinot noir. La commune occupe également une place historique dans le développement du crémant de Bourgogne. Les parcelles de vigne entourent le bourg et accompagnent les déplacements dans ses rues anciennes. Le paysage viticole constitue ainsi l’un des principaux repères de cette commune située à environ 15 kilomètres de Chalon-sur-Saône.

Des monuments et des sentiers à explorer

Le château de Rully, dont les origines remontent au XIIe siècle, surplombe le village depuis une position élevée. Son architecture fortifiée témoigne de l’histoire locale. À proximité, l’église datant du XIVe siècle complète l’ensemble patrimonial. Les visiteurs peuvent prolonger leur parcours en suivant la voie verte aménagée le long du canal du Centre. Les itinéraires de randonnée offrent une autre perspective sur le secteur, notamment grâce au GR 76, qui traverse la partie occidentale de la commune. Les grottes d’Agneux, au pied du mont Varot, figurent également parmi les sites naturels accessibles dans les environs. Ces différents points d’intérêt permettent d’associer découverte architecturale, promenade et observation des paysages bourguignons.



