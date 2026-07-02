Le projet prévoit la construction d'un bâtiment de 3 000 m², complété par 1 500 m² de salles blanches équipées d'outils de production de dernière génération. Cette extension, dont la mise en service est attendue au printemps 2027, permettra de moderniser les installations et de doubler les capacités de production du site à l'horizon 2029. Deux enveloppes de 10 millions d'euros seront consacrées, d'une part à la modernisation de l'outil industriel, d'autre part à l'augmentation des capacités de production.

Créé en 1957, le site dijonnais est devenu le centre d'excellence de Safran Electronics & Défense dans l'optronique. Les équipes y développent et fabriquent les systèmes de vision, d'observation et de renseignement qui équipent les avions de combat, hélicoptères, drones, blindés, frégates ou sous-marins. Ces équipements permettent aux forces armées de détecter, observer et analyser leur environnement, y compris dans des situations où les systèmes de positionnement par satellite sont indisponibles. Plus de 70 clients, en France comme à l'international, utilisent aujourd'hui les technologies développées à Dijon.

Une dynamique industrielle créatrice d'emplois

Pour Franck Saudo, président de Safran Electronics & Défense, «cet investissement répond directement au nouveau contexte stratégique européen». Face à l'accélération des programmes de réarmement, les industriels doivent être capables d'augmenter rapidement leurs cadences de production. Le dirigeant fixe un objectif ambitieux : transformer le site en moins de dix-huit mois afin d'accompagner durablement les besoins des forces françaises et alliées tout en renforçant la souveraineté technologique européenne.

L'enjeu est également humain. Après avoir doublé ses effectifs entre 2020 et 2025, le site emploie aujourd'hui 420 salariés. Safran prévoit le recrutement de 200 collaborateurs supplémentaires d'ici 2030, principalement des techniciens en électronique, en optique et en optronique, ainsi que des ingénieurs spécialisés. Des compétences particulièrement recherchées qui renforcent les enjeux de formation et d'attractivité des métiers industriels. Pour Dijon Métropole, qui accompagne l'opération en facilitant l'acquisition du foncier nécessaire à l'extension, cet investissement dépasse le seul développement de Safran. Il conforte la place de la métropole au sein de la base industrielle et technologique de défense française et participe à la stratégie nationale de réindustrialisation autour d'activités à forte valeur ajoutée. Au-delà des chiffres, le projet illustre une évolution profonde de l'industrie de défense. Longtemps dimensionnée pour des productions limitées, la filière doit désormais conjuguer innovation, rapidité d'exécution et montée en cadence. La souveraineté industrielle ne repose plus uniquement sur la maîtrise des technologies : elle dépend désormais de la capacité à produire plus vite, à recruter les compétences nécessaires et à sécuriser durablement les chaînes de production européennes.