Safran investit 20 millions d'euros pour développer son site de Dijon





Safran Electronics & Defense poursuit le développement de son site dijonnais. L'entreprise annonce une première phase d'investissement de 10 millions d'euros destinée à moderniser son site industriel, complétée par une enveloppe supplémentaire de 10 millions d'euros pour renforcer ses capacités de production. Ces projets visent à accompagner la montée en puissance de ses activités dans l'optronique de défense.





Un site modernisé pour augmenter la production





En plus de la modernisation du site, l’entreprise prévoit la construction d'un nouveau bâtiment de 3 000 m². Elle compte également aménager 1 500 m² de salles blanches dotées d'équipements industriels de dernière génération. Cette décision permettra à Safran Electronics & Defense d'accroître la production de systèmes de vision et d'observation destinés aux missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance des forces armées.





«Ces investissements vont nous permettre de poursuivre la montée en puissance rapide de la production : nous avons pour objectif de mettre en service cette transformation du site en moins de 18 mois. Cet engagement s’inscrit dans la durée, au service de l’emploi industriel et de la souveraineté technologique française et européenne », déclare Franck Saudo, président de Safran Electronics & Defense.





Le site de Dijon, qui emploie actuellement 420 salariés, a doublé ses effectifs entre 2020 et 2025. L'entreprise envisage de recruter 200 collaborateurs supplémentaires d'ici 2030, principalement pour des postes de techniciens spécialisés en électronique et en optique.





Créé en 1957, le site dijonnais constitue le centre d'excellence de Safran Electronics & Defense pour les activités optroniques. Il assure la conception et la fabrication des équipements destinés aux forces armées terrestres, maritimes et aériennes, leur permettant d'observer, d'analyser et de comprendre leur environnement, y compris en l'absence de systèmes de positionnement par satellite.











