Porté par la résilience du trafic aérien, qui dope les livraisons et la maintenance de son moteur phare civil, le motoriste français Safran poursuit sa croissance à deux chiffres et investit dans des usines militaires pour doubler ses revenus dans la défense à horizon de 2030.

Le groupe a annoncé vendredi un bond de 14,7 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 9 milliards d'euros, sous l'effet de la hausse des livraisons du moteur Leap et une demande soutenue de ses équipements de défense.

"C'est une belle progression dans un environnement qui est complexe", a déclaré le directeur général de Safran Olivier Andriès au cours d'une conférence téléphonique pour les agences de presse.

Succès non démenti

Les ventes de Leap, fabriqué par CFM, coentreprise entre Safran et l'américain GE qui équipe tous les Boeing 737 MAX, la plupart des Airbus A320 ainsi que les C919 du groupe chinois Comac, ont progressé de 5 % entre juillet et septembre avec la livraison de 535 exemplaires.

Depuis le début de l'année, Safran a fourni 1.565 Leap à ses clients, 26 % de plus que sur les neuf premiers mois de 2025.

Les services, activité la plus lucrative pour les motoristes, "progressent de 19 % grâce aux contrats à l'heure de vol du moteur Leap", a souligné M. Andriès.

Evènement marquant "qui illustre le succès non démenti du moteur Leap", selon le patron de Safran: signature la semaine dernière d'un protocole d'accord sur la fourniture de plus de 300 moteurs Leap pour de futurs Boeing 737 MAX et la maintenance de l'ensemble de la flotte de plus de 600 Leap de la compagnie aérienne turque.

Safran bénéficie d'une amélioration graduelle de sa chaîne d'approvisionnement après plusieurs années de difficultés chez les fournisseurs qui avaient notamment contraint Airbus à ralentir ses livraisons d'avions.

A ce stade, Safran arrive à suivre "sa trajectoire de livraisons de Leap", même si quelques goulets d'étranglement persistent.

Les "points de vigilance" concernent la forge, la fonderie et la disponibilité des matériaux y compris les terres rares, a précisé Olivier Andriès interrogé par l'AFP.

Guidage de bombes, moteurs de missiles

Dans la défense, les activités de Safran ont bénéficié de la demande à l'export des kits de guidage AASM équipant les bombes emportées par les avions de combat, ainsi que des systèmes optroniques, des systèmes de navigation inertielle permettant aux avions, drones ou missiles de se repérer sans signal GPS et des autodirecteurs de missiles.

"L'AASM est vendu avec le Rafale, donc tous les pays qui achètent le Rafale s'équipent en AASM. Nous livrons également régulièrement des AASM à l'Ukraine", a précisé Olivier Andriès.

Dans la défense, "nous pensons que nous allons doubler notre chiffre d'affaires entre 2025 et 2030", a déclaré M. Andriès. Cela représente "une croissance de l'ordre de 20 % par an, ce qui est très significatif, mais pour nourrir cette croissance, nous avons besoin d'investir", a-t-il poursuivi.

Le groupe a récemment investi 120 millions pour agrandir son site de Montluçon (Allier, centre de la France). Outre des éléments pour AASM, il y fabrique des centrales inertielles "dont les applications sont militaires et désormais aussi civiles", selon M. Andriès.

"Nous avons décidé d'investir en Allemagne pour construire une nouvelle usine dans le domaine de l'optronique et de la navigation", a-t-il ajouté sans plus de précisions.

Safran a par ailleurs "investi une somme de l'ordre de 100 millions pour multiplier par 4 ou 5 la capacité de production de moteurs de missile", selon M. Andriès.

Au Texas, Safran va doubler sa capacité de production de turboréacteurs destinés à propulser des missiles, dont le missile antinavire américain Naval Strike Missile, avec une nouvelle ligne d’assemblage du TR40 prévue pour 2028. "La demande de cette famille de moteurs a quadruplé ces dernières années", a souligné le patron de Safran.