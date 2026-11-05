C'est désormais une institution. La 23e édition du salon Nature et Terroir aura lieu les 14 et 15 novembre à Saint-Martin-lez-Tatinghem, dans le Pas-de-Calais. Le salon Nature et Terroir est organisé par la Ligue pour la protection des oiseaux Hauts-de-France (LPO Hauts-de-France) délégation du Pas-de-Calais, afin de mettre en avant les produits locaux et artisanaux.

Cette année, ce sont 40 exposants qui seront présents à la salle Anicet-Choquet, place Cotillon-Belin, à Saint-Martin-lez-Tatinghem. En plus de la présentation de produits locaux, de nombreuses associations environnementales seront également présentes lors du salon pour présenter leurs combats. Il y aura, par exemple, le Parc naturel des Caps et Marais d’Opale, le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France et, bien sûr, la Ligue pour la protection des oiseaux Hauts-de-France. Cette dernière souhaite présenter au plus grand nombre le réseau faune sauvage en détresse, la protection des Hirondelles et des Martinets, les refuges LPO, les sciences participatives ou encore la protection des busards et des rapaces.

Au niveau national, la LOP et la Convention des entreprises pour le climat (CEC) ont signé un partenariat afin de mobiliser les entreprises et de les accompagner dans la transformation de leurs pratiques pour mieux préserver et restaurer la biodiversité.