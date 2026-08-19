Positionné au cœur d'une zone commerciale stratégique, ce club illustre la stratégie d'expansion rapide de la franchise, qui vise plus de 100 implantations et renforce sa présence internationale, notamment en Espagne et au Maroc.

Ce projet marque une étape clé pour l'économie locale et l'attractivité de la zone commerciale, facilement accessible depuis l'autoroute A1. Le site de 1700 m² mise sur un concept hybride premium mêlant sport, musique et design immersif pour capter la clientèle du bassin creillois. Pour orchestrer ce lancement, le club a ses ouvert ses portes aux futurs adhérents du lundi au samedi de 13h à 20h, et le dimanche de 10h à 13h30, permettant de découvrir des installations modernes et de valider les premières inscriptions.

Un modèle de franchise axé sur l'expansion européenne

Au-delà de l'ancrage picard, cette ouverture illustre la trajectoire financière et structurelle de On Air Fitness. Lancé en 2019, le réseau s'appuie sur des contrats de franchise rigoureux et un accompagnement global (sélection des locaux, outils marketing) pour garantir l'homogénéité de son offre. Fort de 80 clubs actifs en France, en Espagne et au Maroc, le groupe accélère en parallèle son offensive sur la péninsule ibérique avec 157 zones réservées, consolidant ses positions sur un marché du fitness en pleine mutation.

Cette ouverture confirme la capacité de l'enseigne à mailler les territoires périurbains avant de déployer son modèle à l'échelle mondiale.