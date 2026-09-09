L’aventure horlogère débute en 1725 avec l’arrivée de Charles-Antoine Croutte, considéré comme le premier horloger installé dans la commune. «Nous pensons qu’il a choisi la ville en raison de la présence d’artisans et de dinandiers travaillant le laiton, une matière première essentielle à l’horlogerie», explique Kévin Kennel, directeur du musée de l’Horlogerie.

Au-delà de son activité, Charles-Antoine Croutte forme de nombreux apprentis dans son atelier. Cette transmission du savoir-faire favorise l’émergence de nouvelles familles d’horlogers et ancre durablement la profession à Saint-Nicolas-d’Aliermont.

De l’atelier à l’industrie

De cette tradition artisanale naît l’une des pièces emblématiques du patrimoine normand : l’horloge Saint-Nicolas. Plus compacte que les horloges comtoises, elle se distingue par un échappement spécifique conçu par Charles-Antoine Croutte et par un balancier plus court, d’environ 20 à 30 centimètres. Son élégance et sa finesse en font un modèle particulièrement recherché.

Au XIXe siècle, l’horlogerie locale entre dans une nouvelle ère avec son industrialisation. Chargé de développer la production, Honoré Pons crée la première usine horlogère de la ville et industrialise le «Mouvement de Paris», le mécanisme utilisé dans les pendules de cheminée. «À cette époque, 75 % des Mouvements de Paris sont fabriqués en Franche-Comté et 25 % à Saint-Nicolas-d’Aliermont. C’est une contribution importante mais encore largement méconnue», souligne Kevin Kennel.

Au fil des décennies, des dizaines d’usines s’implantent sur le territoire. La commune acquiert une réputation internationale et devient l’un des centres majeurs de l’horlogerie française jusqu’aux années 1980, qui marquent la fin de cette industrie locale.

Un héritage toujours vivant

L’arrivée des nouvelles technologies et le manque d’investissements dans la modernisation de la filière précipitent le déclin de l’activité. «C’était un bond technologique trop important que le territoire n’a pas su accompagner», analyse le directeur du musée. Si les usines ont disparu, le savoir-faire n’a pas totalement quitté la ville. Les compétences développées dans l’horlogerie ont trouvé une nouvelle application dans la mécanique de précision, aujourd’hui utilisée dans des secteurs tels que l’aéronautique ou l’industrie pharmaceutique.

Le musée de l’Horlogerie conserve quant à lui la mémoire matérielle de cette épopée industrielle. Ses collections comptent près de 1 900 objets, dont environ 400 sont exposés au public. Habitants du territoire, touristes et groupes scolaires s’y côtoient tout au long de l’année pour découvrir l’histoire et les techniques de l’horlogerie. «Nous sommes devenus un acteur culturel majeur de la ville et du territoire. Alors que le musée accueillait environ 500 visiteurs par an à ses débuts, nous recevons aujourd’hui plus de 5 000 personnes chaque année», indique Kévin Kennel.

L’établissement dispose également d’un atelier de réparation d’horloges, prolongeant ainsi la tradition locale. À Saint-Nicolas-d’Aliermont, les aiguilles des usines se sont peut-être arrêtées, mais l’histoire horlogère continue de battre son rythme.

Pour Aletheia Press, Eléonore Chombart



