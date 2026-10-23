Ces infrastructures visent à dynamiser la vie locale et à renforcer l'attractivité touristique de ce territoire rural de Seine-Maritime grâce à un investissement global dépassant les 2 millions d'euros.

Ce projet structurant marque une étape clé pour le développement économique régional. En dotant la collectivité d'équipements modernes, la Métropole et l'État répondent concrètement aux besoins de proximité des habitants et des visiteurs de passage.

Un complexe sportif moderne pour dynamiser le tissu local

Le nouveau centre sportif « Paldriacus », dont le nom rend hommage au passé médiéval de la commune, a nécessité un investissement total de 2 millions d’euros hors taxes. Le plan de financement associe l'État à hauteur de 54 % (1,08 million d'euros), la commune (25 %), le Département (9 %) et la Métropole Rouen Normandie (9 %). Dédié aux sports collectifs, l'équipement affiche déjà un planning complet pour le badminton, le floorball et le cardiotraining, bénéficiant directement aux clubs, aux écoles et au centre de loisirs.

Le tourisme itinérant comme levier d'attractivité territoriale

En parallèle, une aire de stationnement et de services pour camping-cars a été livrée pour un montant de 84 000 euros, intégralement pris en charge par la Métropole. Ce nouvel espace propose quatre emplacements équipés pour la vidange et l'accès à l'eau potable. Intégrée au programme « Projets de territoire 2 », cette infrastructure vient compléter le maillage touristique de l'ouest métropolitain, aux côtés des installations de Duclair et Bardouville.

Dans un communiqué commun, Nicolas Mayer-Rossignol, Astrid Lamotte et David Lamiray soulignent : « Le nouveau centre sportif répond à un besoin réel, tandis que l’aire de camping-cars contribue à l’accueil des visiteurs et à l’attractivité de notre territoire. Nous faisons de la solidarité territoriale une priorité. »

Cette double infrastructure démontre la volonté des collectivités d'allier bien-être des résidents et développement de l'économie touristique locale.



