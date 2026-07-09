Le Département de Meurthe-et-Moselle a décroché le Prix Prévention pour son programme «J'Ose ma santé» lors des 3e Assises Nationales de l'Accès aux soins à Bar-le-Duc. Ce trophée national valide la nouvelle feuille de route de l'assemblée départementale, qui mise sur les technologies et la proximité pour transformer l'offre de soins régionale.

L'innovation et la tech au secours des territoires

Ce prix national récompense l'Appel à manifestation d'intérêt (AMI) «J'Ose ma santé», un dispositif conçu pour stimuler l'écosystème local. Face à la raréfaction des médecins et à l'allongement des délais de consultation, la Meurthe-et-Moselle choisit d'investir dans des solutions à forte valeur ajoutée économique et sociale. Le programme pousse ainsi le déploiement d'outils de rupture comme la téléassistance, l'intelligence artificielle pour optimiser les datas de santé, ou encore les médico-bus pour aller au plus près des usagers. Ces innovations majeures transforment l'accès aux soins en un levier d'attractivité pour les zones rurales.

Un pivot de l'économie sanitaire locale

Pour les acteurs économiques et publics, cette distinction consacre une dynamique collective portée notamment par le projet e-Meuse Santé. Le Département s'impose désormais comme le partenaire incontournable pour structurer les investissements de santé de proximité. En sécurisant la prise en charge des habitants à chaque étape de la vie, cette stratégie protège directement le capital humain régional. Intervenant lors de l'événement, Rosemary Lupo, vice-présidente déléguée à la Santé, a rappelé la force de cet ancrage de terrain.

«Parce qu’ils agissent au plus près des habitants et ont pour raison d’être les solidarités humaines, les départements constituent l’échelle et les pivots incontournables pour accompagner tous les publics, à chaque étape de la vie en matière de santé. C’est une belle reconnaissance pour les équipes engagées et un encouragement à poursuivre les actions en faveur d’une santé plus accessible, plus préventive et plus innovante».

La Meurthe-et-Moselle prouve ainsi que la modernisation sanitaire et la coopération territoriale s'affirment comme de puissants moteurs de performance et de cohésion pour l'économie des territoires.