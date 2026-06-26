







Les Hauts-de-France affichent des résultats préoccupants en matière de santé mentale et de qualité de vie au travail, selon le Baromètre Santé mentale & QVCT réalisé par Qualisocial et Ipsos. Avec un score de 57,12/100, la région se classe dernière parmi les douze régions françaises. L'étude révèle que 25,7 % des salariés de la région se disent en mauvaise santé mentale, un chiffre supérieur à la moyenne nationale. En outre, 41,6 % des travailleurs souffrent d'épuisement fréquent, un taux le plus élevé du pays.





Malgré ces défis, la solidarité entre collègues émerge comme un point fort dans un contexte difficile. Les Hauts-de-France présentent une capitalisation de solidarité entre collègues supérieure de 10,6 points à la moyenne nationale. Cependant, cette dynamique ne doit pas devenir le seul rempart contre l'épuisement au travail. Les relations managériales sont perçues comme plus fragiles : seulement 62,4 % des salariés sont satisfaits de leur manager direct, contre 71,6 % au niveau national. Cela souligne l'importance d'améliorer les interactions au sein des équipes pour prévenir l'épuisement et renforcer le sens du travail.





Le baromètre met également en lumière un isolement croissant parmi les salariés : 47,2 % déclarent ne pas pouvoir compter sur leurs collègues. Les actions de prévention existantes sont jugées efficaces par 70,5 % des employés concernés, mais seulement 52,8 % y ont accès. Pour améliorer la situation dans cette région marquée par une forte culture du collectif, il est essentiel d'élargir l'accès aux dispositifs de prévention et d'intégrer la santé mentale dans les politiques régionales.