Le Département de Saône-et-Loire débloque 13,4 millions d'euros durant la période estivale pour mener une série de chantiers routiers d'envergure. Cette enveloppe vise à pérenniser un réseau dense de 5 250 km de routes et 2 440 ouvrages d'art. Pour la collectivité, l'objectif est de garantir la sécurité des usagers, de dynamiser l'attractivité résidentielle et de soutenir l'activité des entreprises locales.

Modernisation des ponts et axes stratégiques

Le budget se concentre fortement sur la rénovation des structures lourdes. Les ponts concentrent d'importants investissements, à l'image du pont de Bragny-sur-Saône (D111) qui bénéficie d'une rénovation complète pour un montant de 3,5 millions d'euros. Le pont Paron à Saint-Rémy (D69) fait l'objet d'un renforcement et d'un remplacement de tablier pour 3 millions d'euros. En parallèle, la restructuration de la chaussée de la D680A (400 000 €) permet de sécuriser les accès au parc d'activités Coriolis et à la gare TGV Creusot-Montceau, un axe névralgique pour l'économie régionale.

Sécurisation du réseau et mobilités douces

Les chantiers intègrent également de nombreuses opérations de sécurisation et de transition écologique. Des carrefours à sens giratoire sont aménagés, notamment à Charolles (D17) pour 470 000 €. Le Département investit aussi dans les mobilités douces avec la création d'une liaison cyclable entre Chambilly et Marcigny (D989) pour un montant de 500 000 €. Le reste des interventions se partage entre la réfection des enrobés bitumineux et le reprofilage des chaussées secondaires.

Ce plan estival s'inscrit dans un budget d'investissement routier global de 20,4 millions d'euros pour l'année 2026, confirmant la volonté du territoire de maintenir ses infrastructures au meilleur niveau.















