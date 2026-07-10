Autun se distingue dans le dernier classement publié par Le Figaro, qui recense les communes françaises les plus favorables à une vie en bonne santé. La ville de Saône-et-Loire occupe la 47e place sur 864 communes analysées et rejoint ainsi le top 50 des villes moyennes françaises, celles comptant entre 10 000 et 50 000 habitants.

Ce palmarès repose sur une cinquantaine d'indicateurs issus de données publiques fournies notamment par l'Insee, l'Assurance maladie, Santé publique France, l'Inserm et le ministère de la Santé. L'objectif est d'identifier les territoires offrant un environnement propice à une meilleure santé et à une espérance de vie plus élevée.

L'étude prend en compte des critères variés, parmi lesquels l'accès aux soins, la qualité de l'air, la présence d'espaces verts, les équipements sportifs, l'alimentation ou encore la fréquence de plusieurs maladies chroniques.

Des atouts en matière d'accès aux soins

Les résultats mettent en avant plusieurs points forts pour la commune. L'accès aux professionnels de santé apparaît rapide, avec un délai moyen d'environ trois minutes pour rejoindre un médecin généraliste ou une pharmacie. Le classement souligne également la présence de commerces alimentaires, de services de proximité et d'infrastructures favorisant l'activité physique. Ces éléments participent à un cadre de vie favorable à la prévention des maladies chroniques et au bien-être des habitants.

Grâce à ces différents critères, Autun confirme sa place parmi les villes françaises les mieux classées en matière de qualité de vie et de santé.