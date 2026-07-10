Le Département de Saône-et-Loire a reçu le Grand Prix de la Santé 2026 lors des Assises nationales de l'accès aux soins – Territoires de solutions. Cette distinction met en avant une politique déployée depuis plusieurs années pour répondre aux difficultés liées à la démographie médicale. Plutôt que de se limiter au recrutement de praticiens, la collectivité a choisi d'agir sur l'ensemble du parcours des professionnels de santé afin de renforcer durablement l'offre de soins.



Cette stratégie repose sur plusieurs dispositifs complémentaires. Le Centre départemental de santé emploie des médecins salariés pour répondre rapidement aux besoins de la population. Le programme Hippocrate71 accompagne les étudiants en médecine et les jeunes praticiens. L'ouverture prochaine d'une antenne universitaire PASS à Chalon-sur-Saône permettra aux étudiants d'effectuer leur première année de médecine dans le département. À cela s'ajoutent Cap Médecin 71, destiné à faciliter l'installation des professionnels, des partenariats avec les acteurs de la santé ainsi qu'un soutien à la recherche et à l'innovation.

Des résultats déjà visibles

Les premiers effets de cette politique sont déjà mesurables. En 2025, le Centre départemental de santé a assuré 153 828 consultations, dont plus de 126 000 en médecine générale. Il réunit désormais plus de 100 professionnels de santé, parmi lesquels plus de 70 médecins, permettant à plus de 40 000 habitants de retrouver un médecin traitant. De son côté, Hippocrate71 a accompagné plus de 100 étudiants et jeunes professionnels, accueilli 79 stagiaires sur le territoire et contribué à l'installation de 20 professionnels de santé.



Le jury a salué une démarche jugée ambitieuse et structurante, soulignant sa capacité à mobiliser les différents acteurs du secteur autour d'un objectif commun : améliorer l'accès aux soins. Selon lui, le modèle développé en Saône-et-Loire constitue désormais une référence pour les collectivités confrontées aux mêmes difficultés. Cette récompense conforte le Département dans sa volonté de poursuivre le développement de ses actions afin de garantir un accès aux soins sur l'ensemble du territoire.