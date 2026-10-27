Les effectifs de médecins en formation augmentent en Bourgogne-Franche-Comté. En 2026, les facultés de Dijon et Besançon proposent ensemble 514 places d’internat, contre 448 l’année précédente. Cette progression de près de 15 % s’inscrit dans une dynamique nationale qui porte le nombre de postes ouverts au-delà de 10 000, soit plus de 1 300 de plus qu’en 2025.



La hausse concerne plusieurs disciplines, dont la médecine générale, la psychiatrie et les urgences. La première concentre environ quatre postes sur dix au niveau national. Plus de 4 000 places lui sont consacrées en 2026, après une augmentation de 477 postes en un an. En Bourgogne-Franche-Comté, le nombre de places d’internat a progressé de 18 % entre 2017 et 2026, ce qui représente 79 postes supplémentaires. Ces évolutions doivent contribuer au renouvellement des professionnels et à une meilleure répartition des médecins.

La Saône-et-Loire en accueille 26

Dès le 1er novembre, 111 futurs généralistes de la région commenceront leur dernière année de formation dans des cabinets médicaux. Leur affectation privilégie les secteurs confrontés à un manque de médecins : plus de neuf sur dix rejoindront des territoires classés en zone d’intervention prioritaire ou en zone d’action complémentaire.



Avec 26 docteurs juniors, la Saône-et-Loire accueillera le plus grand groupe de la région. La Haute-Saône en recevra 18, le Jura 17 et l’Yonne 13. Onze seront affectés en Côte-d’Or, autant dans le Doubs, tandis que la Nièvre en comptera 10 et le Territoire de Belfort, 5.



Ces médecins en fin de cursus pourront prendre en charge des patients tout en bénéficiant de l’encadrement d’un praticien référent. Leur présence doit accroître les possibilités de consultation dans les secteurs concernés. Le dispositif vise aussi à encourager les jeunes généralistes à exercer durablement dans la région, notamment là où l’offre médicale reste insuffisante.