La communauté de communes du Grand Charolais prévoit de rénover le port de Digoin pendant la basse saison. Situé à la jonction de trois canaux, ce site fluvial sera inaccessible dans sa configuration habituelle jusqu’à la fin mars ou au mois d’avril 2027. Le projet comprend six catégories d’interventions : la remise en état des voies et des réseaux, la modernisation des installations électriques, la rénovation du pont flottant, les ouvrages portuaires ainsi que la réfection des façades et le remplacement de certains éléments extérieurs. Le bois utilisé pour les menuiseries et le bardage figure également dans le programme. La vidange du bassin permettra aux équipes de chantier d’intervenir sur les infrastructures concernées.

Le tourisme fluvial en ligne de mire

Les bateaux stationnés dans le bassin, entre Vitry-en-Charollais et le pont-canal de Digoin, doivent avoir quitté les lieux avant le 31 octobre 2026. Les premiers déplacements ont débuté le 12 octobre. La remise en eau est programmée pour le lancement de la saison touristique 2027, sous réserve du calendrier des opérations. Cette échéance concerne les professionnels et les usagers du tourisme fluvial. Durant l’été, le port peut recevoir quotidiennement entre 40 et 50 embarcations. Par ailleurs, quelque 2 500 bateaux franchissent chaque année l’écluse de Digoin, selon VNF, avec une forte présence d’embarcations proposées à la location. La reprise de l’activité est donc attendue au retour des beaux jours.