La Communauté urbaine Creusot-Montceau (CUCM) accompagne la commune de Perreuil dans l’aménagement du secteur des Forges. Présenté lors d’une visite d’Isabelle Louis, présidente de l’intercommunalité, le projet prévoit la création d’un parking et l’aménagement d’un accès à la voie verte. Les modalités de réalisation ont été validées lors d’une rencontre avec les élus le 3 septembre. Le chantier sera réparti entre une entreprise extérieure et les équipes techniques de la CUCM, selon la nature des interventions et les contraintes administratives et foncières.

La première partie des travaux sera confiée à une entreprise et doit être réalisée d’ici à la fin de l’année 2026. Son lancement dépend toutefois du règlement de la situation foncière entre la commune et un riverain concerné. La seconde partie sera prise en charge directement par les équipes de la CUCM au cours du mois d’octobre. Cette intervention reste conditionnée à l’obtention des autorisations requises, notamment une permission de voirie du Département pour les travaux concernant la RD984. La finalisation de la convention foncière entre Perreuil et l’intercommunalité est également nécessaire.



Une coordination entre la commune et l’intercommunalité

Ce projet s’inscrit dans la démarche d’accompagnement des communes menée par la CUCM pour répondre aux besoins locaux en matière d’aménagement. La répartition des travaux vise à mobiliser les compétences techniques de l’intercommunalité tout en tenant compte des contraintes propres à chaque intervention. La visite sur place a permis de faire le point sur l’avancement du dossier et les prochaines étapes. La réalisation du projet dépend désormais de la levée des conditions foncières et administratives préalables au démarrage des différentes opérations.