Le président du Conseil départemental de Saône-et-Loire, André Accary, s’est rendu au Creusot jeudi 3 septembre, accompagné du maire Charles Landre. Première étape : la Maison départementale des Solidarités, avenue de Verdun, où une importante opération de réhabilitation est en cours. Le Département consacre plus de 3,7 millions d’euros à ce projet, comprenant le rachat du bâtiment à la Ville et les travaux. Le chantier représente à lui seul 2,45 millions d’euros. Sa livraison est prévue en mars 2027. Le bâtiment gagnera 150 m² pour atteindre 1 670 m².

Les travaux doivent améliorer les performances du site. Le système de ventilation double flux doit notamment renforcer le confort des agents face au froid et aux fortes chaleurs. Le bâtiment doit aussi tendre vers l’autonomie énergétique. Dix-huit entreprises interviennent sur le chantier. Des bénéficiaires du RSA y participent également.



L'Ecrin, projet phare du département

La visite s’est poursuivie à L’Écrin, un équipement municipal qui regroupe les services «famille» et «jeunesse», ainsi qu’une écolo-crèche. Inaugurée le 23 février, la structure avait été réalisée avec le soutien de plusieurs collectivités. Le Département en est le principal financeur, avec une contribution d’un million d’euros. L’État a apporté 680 000 euros et la Région 500 000 euros. André Accary a découvert les locaux en présence de quatre conseillers départementaux du Creusot. Cette visite a permis de présenter les différents services proposés au sein de L’Écrin.