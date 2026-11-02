En Saône-et-Loire, les communes et les intercommunalités pourront prochainement solliciter de nouveaux financements départementaux pour réaliser leurs projets. Depuis 2015, le dispositif des Appels à projets a accompagné 5 029 opérations, avec une contribution publique de 111 millions d’euros. Les chantiers associés représentent un volume global de 917 millions d’euros.



Pour la campagne 2026, 356 dossiers ont été retenus. Le Département leur a consacré 10 millions d’euros, participant au financement de travaux évalués à 97 millions d’euros. Les opérations concernent différents besoins locaux, comme la remise en état des écoles, l’amélioration des bâtiments publics ou la requalification des centres-villes et des villages. Ce mécanisme permet aux collectivités de concrétiser des investissements tout en participant au maintien de l’activité économique locale.



Les rencontres organisées en octobre entre les représentants départementaux et les élus locaux servent également à identifier les difficultés rencontrées sur le terrain. Ces échanges doivent contribuer à ajuster les dispositifs aux besoins des territoires.

La gestion de l’eau renforcée en 2027

La prochaine campagne devrait accorder une attention particulière aux enjeux environnementaux. Des financements sont notamment envisagés pour constituer des réserves d’eau, réutiliser cette ressource et aménager des points de stockage utiles aux services de secours en cas d’incendie. Les communes de moins de 2 000 habitants pourraient aussi bénéficier d’un accompagnement pour réaliser des diagnostics sur leur gestion de l’eau.



Un volet spécifique consacré au stockage pourrait être ajouté à une demande classée en priorité 1, offrant la possibilité de déposer deux dossiers. Les bonifications financières prévues dans le cadre du plan environnement seraient également reconduites. Par ailleurs, des critères plus précis devraient permettre de mieux encadrer la sélection des projets structurants pour les territoires.



Le calendrier prévisionnel fixe au 20 novembre 2026 l’examen du règlement par l’Assemblée départementale et le lancement de la plateforme de dépôt. Les collectivités auront jusqu’au 31 décembre pour transmettre leurs dossiers. Leur examen doit se dérouler en janvier et février, avant une décision sur les subventions en mars 2027.