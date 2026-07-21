Le Département de Saône-et-Loire a adopté le 3 juillet 2026 une série de subventions visant à soutenir la santé, l'insertion sociale et l'accompagnement des publics vulnérables.

Ces subventions visent à soutenir l'insertion professionnelle par l'activité économique, à moderniser les infrastructures routières d'intérêt régional, à accompagner la transition de la filière viticole face au changement climatique et à sécuriser les parcours des publics vulnérables.

Soutien massif à l'insertion et relance par l'emploi

En tant que chef de file de la politique d'insertion, le Département injecte d'importantes subventions de fonctionnement pour accompagner les bénéficiaires du RSA. Les Ateliers d'insertion captent la part majeure avec 524 710 euros. Cette enveloppe est complétée par 167 350 euros alloués aux Entreprises d'insertion et 29 962,50 euros destinés aux structures de travail temporaire. En parallèle, 47 979,64 euros d'investissement financent l'achat de matériels professionnels et de véhicules pour optimiser l'efficacité de ces structures d'activité économique (SIAE).

Modernisation des infrastructures et transition des filières locales

Le volet de relance économique s'étend aux infrastructures routières et aux secteurs agricoles stratégiques. Le Département attribue une participation de 10 235,67 euros pour rénover la chaussée de la RD 8 à Chauffailles afin de préserver l'accès à la zone d'activités des Étangs. À Bourbon-Lancy, 15 000 euros permettront de réaliser le diagnostic structurel de la RD 192 situé sous le quartier thermal. Pour soutenir l'agriculture face aux aléas climatiques, une aide de 26 549 euros est allouée à treize exploitations viticoles pour la replantation de ceps adaptés, tandis que la filière équine bénéficie de 5 500 euros à Cluny.





























Protection sociale et accompagnement des parcours vulnérables





























La solidarité départementale se traduit également par des financements structurants pour la jeunesse et la santé. Le dispositif Jeunes majeurs reçoit 216 800 euros, s'ajoutant aux 172 665 euros versés aux associations Le Pont, Espace Saint-Ex et Habitat Jeunes Actifs pour faciliter le premier logement des jeunes de l'Aide sociale à l'enfance (ASE). Le solde budgétaire finance l'attractivité médicale (4 634 euros), l'association France Victimes 71 (25 000 euros), la formation professionnelle à la parentalité et l'adaptation de l'habitat pour les personnes à mobilité réduite.





























Cette injection de capitaux publics sécurise directement le tissu économique régional en stabilisant les finances des entreprises locales et des structures sociales de Saône-et-Loire.



































