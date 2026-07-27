Le festival La Manufacture d’idées s'installe du 26 au 30 août au château d’Hurigny pour célébrer sa 15e édition. Cet événement pluridisciplinaire rassemble des intellectuels et des artistes reconnus autour de débats sociétaux majeurs. Après l'ouverture des réservations pour les adhérents le 10 juillet, le grand public accède à la billetterie dès ce 20 juillet.

Un levier d'attractivité pour le territoire régional

Fondé en 2012, l'événement a acquis une renommée internationale grâce à des intervenants de très haut niveau. En faisant dialoguer des philosophes, des architectes et des danseurs, le directeur Emmanuel Favre sort les sciences humaines des cadres académiques. Cette année, une trentaine d'experts, comme la juriste italienne Francesca Albanese ou l'avocat allemand Wolfgang Kaleck, croiseront leurs regards sur le droit international. Pour l'économie bourguignonne, ce rendez-vous représente un vecteur clé de visibilité et de dynamisme touristique hors des périodes estivales classiques.

Un modèle d'ancrage local et d'accessibilité économique

Le festival cultive un modèle de proximité vertueux avec l'hébergement de nombreux invités directement chez l'habitant. Pour élargir son public et impliquer les acteurs locaux, l'organisation propose des tarifs réduits ciblés pour les étudiants, les demandeurs d'emploi et les résidents d'Hurigny. Les projections de films et les spectacles payants viennent ainsi compléter les tables rondes stratégiques organisées dans le parc du château.

Avec cette édition anniversaire, La Manufacture d’idées s'affirme comme un carrefour intellectuel incontournable, renforçant durablement le rayonnement culturel et l'économie événementielle de la Saône-et-Loire.







