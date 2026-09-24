Le Medef de Saône-et-Loire lance Job Rebond, un dispositif gratuit destiné aux femmes atteintes ou ayant été atteintes d’un cancer. Le parcours vise à accompagner celles qui souhaitent reprendre une activité, faire évoluer leur projet ou retrouver leur place dans le monde professionnel après les traitements.



Plusieurs étapes sont prévues. Des ateliers de remobilisation doivent permettre aux participantes de faire le point sur leurs compétences et leur parcours. Des séances de coaching les aideront également à préciser leurs objectifs professionnels. Un atelier consacré à l’image professionnelle et à l’estime de soi complète ce programme.

Des rencontres avec les entreprises

Le dispositif prévoit aussi des temps d’échange entre participantes afin de favoriser le partage d’expériences et la création d’un réseau de soutien. Un job dating doit ensuite permettre de mettre les candidates en contact avec des entreprises locales sensibilisées à la diversité des parcours professionnels.



Job Rebond est porté par le Medef Saône-et-Loire, avec le soutien d’Aésio Mutuelle et la participation de partenaires associatifs et institutionnels. Le parcours s’adresse aux femmes qui souhaitent valoriser leurs compétences, construire un projet professionnel ou reprendre progressivement une activité. Les informations sont disponibles auprès de Maëva Panillard au 03 85 42 18 56 ou à l’adresse mail : mpanillard@medef71.com.