Le samedi 19 septembre, la municipalité des Bizots a officiellement inauguré son nouvel hôtel de ville lors d'une cérémonie rassemblant près de 250 personnes. Ce chantier d’envergure, représentant un investissement total de 665 000 euros, s'est concrétisé au sein d’un bâtiment historique des années 1950 entièrement réhabilité. L’opération répond à un double impératif pour la collectivité : pallier la vétusté structurelle de l'ancienne maison communale et moderniser les infrastructures de services publics pour ses 500 habitants.

Un financement public maîtrisé pour le territoire

Le modèle économique du projet repose sur un fort soutien institutionnel. La commune a bénéficié d’une Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) à hauteur de 185 118 euros, complétée par une subvention de 125 000 euros versée par le Conseil départemental. Cet effort budgétaire, achevé au début de l'année dans le respect des enveloppes initiales, a permis de regrouper la rénovation de l'ancienne Maison pour Tous, la création de la mairie et l’édification d’un garage technique municipal.

Un levier d’attractivité économique et thermique

Sur le plan opérationnel, la transformation du site combine valorisation du patrimoine et efficacité énergétique afin de réduire durablement les coûts de fonctionnement du village. Le nouvel espace améliore l'accessibilité des administrés et optimise les conditions thermiques de travail des agents. Cet investissement s'inscrit dans une stratégie globale de redynamisation du centre-bourg, qui compte déjà une école, un restaurant scolaire et une base de loisirs.

Ce nouvel aménagement démontre la capacité des petites communes rurales à piloter des investissements d’avenir structurants pour maintenir le maillage des services de proximité.



























