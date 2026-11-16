Le développement des énergies renouvelables en Bourgogne-Franche-Comté constitue un des enjeux majeurs pour mener à bien la transition énergétique, garantir un mix énergétique et développer une économie locale de la ressource. Organisé par la Région et l’ADEME, en partenariat avec les syndicats d’énergie du territoire, ce rendez-vous mettra en lumière des initiatives locales et permettra d’échanger sur la place des énergies renouvelables dans les territoires.

La SEM SELER mobilisée pour cette semaine régionale

En Saône-et-Loire, la SEM Saône-et-Loire Énergies Renouvelables (SELER) et le Syndicat départemental d’énergie de Saône-et-Loire (SYDESL) participeront à cette semaine. La SEM sera notamment présente lors de la séance plénière organisée à Dijon, où elle tiendra un stand aux côtés de plusieurs structures régionales engagées dans le développement des énergies renouvelables.

Cinq visites pour découvrir des installations locales

Des visites seront également proposées dans le département, avec le concours du SYDESL. L’objectif est de permettre aux élus, qu’ils soient nouvellement en fonction ou déjà familiarisés avec ces sujets, de découvrir des réalisations locales et de mieux comprendre leur fonctionnement. À Reclesne, les participants pourront ainsi découvrir une centrale solaire aménagée sur un ancien site minier. Le programme prévoit également la découverte d’une unité de méthanisation à Pierre-de-Bresse, en partenariat avec GRDF.

À Charolles, un démonstrateur agrivoltaïque illustrera la cohabitation entre production d’électricité solaire, élevage et prairies, avec la participation de la Chambre d’agriculture de Saône-et-Loire. Enfin, à Fontaines, les visiteurs pourront découvrir une chaufferie bois, son réseau de chaleur ainsi qu’une installation photovoltaïque.



